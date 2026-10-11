«Зашел слишком далеко»: Маск вслед за Трампом высказался о Зеленском

Маск публично принял сторону Трампа в критике Зеленского / © Associated Press

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Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал Дональда Трампа в критике Владимира Зеленского и заявил, что украинский лидер якобы «зашел слишком далеко».

Об этом Маск написал в соцсети X.

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«Зеленский зашел слишком далеко», — написал миллиардер.

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Маск этот оставил комментарий под сообщением аккаунта Rapid Response 47, обнародовавшего видео, на котором Трамп говорит об ударах Украины по российским НПЗ и критикует Зеленского, что тот якобы не хочет договариваться с РФ.

«Мы сказали Зеленскому: „Ты можешь делать с Россией что угодно, но не трогай нефтеперерабатывающие заводы, потому что это мировая проблема“. И что он делает? Идет и бьет по дизельному топливу. Лучше бы ему, черт возьми, остановиться», — сказал на этом видео Трамп.

Отметим, что в августе этого года Владимир Зеленский наградил Илона Маска одной из самых высоких государственных наград Украины — орденом Свободы.

Новое обострение между Украиной и США: последние новости

Напомним, вчера Дональд Трамп отметился новым громким заявлением. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы имел возможность прекратить боевые действия раньше. Также Трамп добавил, что «пришло время для Украины избрать нового президента».

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Также мы писали, что переговоры между Украиной и США в Майами, запланированные на 9–10 октября, завершились раньше, чем ожидалось. В Офисе президента объяснили, что встреча не отменялась, однако первый день консультаций пошел не по плану.

Также ранее президент США договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля в США и другие страны.

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