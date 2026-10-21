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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 22 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к американскому доллару, но стоимость евро снова увеличилась.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют в Украине.

Курсы валют в Украине. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют в четверг, 22 октября. Доллар после роста потерял в цене 5 коп. Евро вырос на 3 коп. Злотый прибавил 4 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 45,02 (-5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,56 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,58 (+4 коп.)

Напомним, на фоне неопределенности на валютном рынке экспертам все сложнее дать однозначный ответ на вопрос, покупать или продавать валюту в Украине сейчас. В то же время, аналитики советуют диверсифицировать сбережения и позаботиться о финансовой подушке безопасности.

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