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Курс валют на 22 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна укрепилась по отношению к американскому доллару, но стоимость евро снова увеличилась.
Национальный банк установил официальный курс валют в четверг, 22 октября. Доллар после роста потерял в цене 5 коп. Евро вырос на 3 коп. Злотый прибавил 4 коп.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,02 (-5 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,56 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,58 (+4 коп.)
Напомним, на фоне неопределенности на валютном рынке экспертам все сложнее дать однозначный ответ на вопрос, покупать или продавать валюту в Украине сейчас. В то же время, аналитики советуют диверсифицировать сбережения и позаботиться о финансовой подушке безопасности.
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