Зодиакальный гороскоп на октябрь 2026 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Associated Press

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Наполненность месяца событиями будет сопровождаться внутренней напряженностью, не дающей развернуться и действовать в полную силу.

Связанные с таким положением дел события вызовут проблемы как у простых людей, так и тех, кто управляет миром — президентов и монархов разных стран. Для личных и семейных отношений октябрь может стать временем испытаний, из которых одним удастся выйти, укрепив свои позиции, а другим — приняв окончательное решение о расставании.

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Выяснение отношений на всех уровнях будет проходить экспрессивно и на повышенных тонах, что не всегда даст возможность помириться, а ссоры могут растянуться на несколько дней. В этот период можно приобретать люксовые товары и предметы искусства, а вот от смены имиджа — особенно в середине октября — лучше отказаться. Дети, появившиеся на свет в первой половине месяца, получат от звезд не только бурную и увлекательную жизнь, но и защиту высших сил.

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О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Приятным образом активизируется зона финансов: неожиданные денежные поступления, которые могут приобрести вид валюты или подарков — в том числе, и от бывших возлюбленных, неожиданно вспомнивших о представителях знака. Конфликты, которые могут возникнуть в отношениях, с деловыми партнерами, при желании можно будет урегулировать — в таком случае они не будут иметь негативных последствий. Романтические отношения с человеком, который появится в это время, продолжительными не будут, но яркие воспоминания по себе оставят.

Телец

К рутинным действиям — как на работе, так и дома — необходимо отнестись с пониманием: их скуку оправдает результат: таким образом удастся расчистить место для работы, которая ожидает представителей знака в ближайшем будущем. В личных отношениях возможно возвращение к прежней любви: звезды попытаются дать второй шанс тому, что, казалось, уже отжило свое. Также желательно позаботиться о своем здоровье — например, пройти профилактический осмотр у разных специалистов.

Близнецы

Главным направлением в профессиональной деятельности должно стать творчество — под влиянием вдохновения, которое подарят звезды, удастся решить как гуманитарные, так и сугубо технические вопросы, а в отдельных — особых — случаях и создать нечто по-настоящему стоящее, что со временем даже удастся монетизировать. Радость, которую своими успехами в учебе или спорте доставят дети, даст повод для довольства родительской любовью и педагогическими талантами. В отношениях с близкими человеком возможна перезагрузка, которая подтвердит: новое — не всегда значит хорошее.

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Рак

Осень — как в прямом, там и в переносном смысле — считается временем сбора урожая, и нынешний октябрь исключением не станет: представителям знака, хотят они того или нет, придется подводить итоги — и на работе, и в личной жизни. Особого внимания потребует дом, куда захочется внести серьезные изменения — сделать ремонт или, за неимением такой возможности, хотя бы переставить мебель. Разрыв с близким человеком поначалу может показаться драматичным, но довольно быстро станет понято, что это — лучший выход из запутанных обстоятельства.

Лев

Наступающий месяц — удивительное время серьезной напряженности и, одновременно, редких возможностей — профессиональных, финансовых и личных. С одной стороны, нужно беречь силы и отказаться от разного рода экспериментов, с другой — использовать все шансы, которые в это время может давать судьба. Успешными будут короткие — недальние — поездки и командировки: контакты, установившиеся в результате, станут полезными связями — они помогут решить важные деловые вопросы.

Дева

Любые финансовые вопросы, которые представители знака планировали на это время, нужно решать в течение первых двух декад месяца –только в это время они окажутся по-настоящему успешными, когда на каждом удастся хорошо заработать. В конце месяца бизнес замедлится, но количество контактов — как деловых, так и личных — не только не уменьшится, но и, наоборот, возрастет, добавляя приятного — и выгодного — общения. А вот былые отношения, как бы на этом ни настаивал связанный с ними человек, возвращать в жизнь не стоит — восстановить чувства не удастся.

Весы

В октябре представители знака, благодаря своему профессионализму и обаянию, почувствуют себя мощными магнитами, притягивающими не только внимание окружающих — прежде всего, представителей противоположного пола, но и материальные блага — деньги или недвижимость. Дружеские отношения со старым знакомым неожиданно могут окрасится в романтические оттенки: не стоит игнорировать неожиданные чувства — на самом деле они зрели уже давно, просто обе стороны, не желая рушить дружбу, боялись себе в этом признаться.

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Скорпион

Наступающий месяц принесет «ощущение связанных рук», когда осуществить то, что хочется — как в профессиональных вопросах, так и в личной жизни — по самым разным причинам будет невозможно. Оно пройдет только ближе к финалу октября — на это время и стоит планировать любые серьезные дела. Семейные — и романтические — отношения потребуют «разбора полетов», после чего перейдут на более высокий уровень. От омолаживающих процедур — особенно, пластических операций — необходимо отказаться: они могут дать результат, противоположный ожидаемому.

Стрелец

Появление новых друзей и поклонников разнообразит и без того нескучную жизнь представителей одного из самых коммуникабельных знаков зодиакального круга, при этом очень трудно будет определить, где заканчивается дружба и начинаются романтические отношения В профессиональном и деловом отношении наиболее перспективными — в том числе и в финансовом плане — окажутся связи с зарубежными партнерами, поэтому не стоит отказываться от предложения поработать в престижной европейской компании.

Козерог

На первый план — впрочем, как всегда — выйдет работа и связанная с ней карьера: здесь очень важно будет соблюсти баланс между амбициями представителей знака и интересами компании, на которую они работают, хотя, возможно, это будет и непросто. Велика вероятность и того, что придется отстаивать свой профессиональный авторитет и доказывать соответствие занимаемой должности, но с этим проблем не возникнет. В личной жизни возможен сюрприз: появление человека из прошлой жизни, который захочет открыть новую страницу в отношениях.

Водолей

Внимание со стороны окружающих, которое будет сопровождать представителей знака в течение всего месяца, сделает возможным решение самых разных — в том числе очень сложных — вопросов и проблем, при этом звезды советуют начать с самых трудных, а затем постепенно перейти к более простым. Удачными будут поездки и выступления на публике — не стоит пренебрегать шансом произвести хорошее впечатление на профессиональное сообщество. Важно сглаживать, напряженность, возникшую в отношениях с деловыми партнерами, чтобы она не навредила им.

Рыбы

Наступающий месяц для представителей знака — время трансформаций на бытовом и хозяйственном уровне. Может возникнуть необходимость экстренного ремонта, переезда в другой город или страну и даже продажи имеющейся недвижимости. Активизация в гороскопе зоны дальних стран может дать связи с людьми за рубежом — как профессионального, так и личного характера: желательно, чтобы это были старые связи, поскольку для новых знакомств сейчас не лучшее время — они не оправдают возложенных на них больших ожиданий.

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