Меркурий в Скорпионе с 30 сентября до 6 декабря 2026 года: что нас ждет в это время

Меркурий в Скорпионе с 30 сентября до 6 декабря 2026 года / © Credits

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Меркурий — это Гермес, единственный из олимпийских богов, обладавший правом свободно перемещаться между миром живых и подземным царством. Именно эта его функция — проводника душ — становится особенно актуальной сейчас, когда быстрый, лёгкий на подъём разум погружается в глубокую, тёмную стихию Скорпиона, управляемую Аидом-Плутоном, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В Весах Меркурий был дипломатом, ищущим компромисс и гармоничную форму. В Скорпионе он превращается в детектива, психоаналитика, того, кто не удовлетворяется поверхностным ответом и стремится докопаться до самой сути — даже если эта суть неудобна, болезненна или тщательно скрыта.

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Природа транзита: от красивых слов к неудобной правде

Это один из самых проницательных периодов года для мышления и коммуникации. Разговоры теряют лёгкость и светскость Весов — люди хотят говорить не о том, что приятно слышать, а о том, что действительно важно, даже если правда неудобна. Усиливается способность видеть скрытые мотивы — свои и чужие, читать между строк, замечать то, что человек пытается скрыть словами.

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Ключевые темы транзита:

Психологическая проницательность — мышление становится способным анализировать глубинные, подсознательные процессы, свои и чужие

Тяга к тайнам и запретным темам — интерес к тому, что обычно избегают обсуждать: деньги, смерть, сексуальность, власть, манипуляции

Интенсивность речи — слова произносятся с большим эмоциональным весом, разговоры могут быть тяжёлыми, но честными

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Исследовательский подход — хорошее время для расследований, глубокого изучения темы, работы с архивами и скрытой информацией

Риск подозрительности — обратная сторона проницательности: излишнее чтение подтекста там, где его может и не быть, паранойя и недоверие

Обычно Меркурий проходит один знак за 2 — 3 недели, но в этот раз он задержится в Скорпионе более двух месяцев — именно потому, что здесь планета уйдёт в ретроградное движение. Это значит, что тема, поднятая с 30 сентября, не завершится быстро — она будет требовать пересмотра, повторного возвращения к уже, казалось бы, обсуждённым вопросам, углубления в то, что сначала показалось решённым.

Практическое применение периода

Хорошо в это время вести переговоры, требующие полной прозрачности, разбираться в финансовых и налоговых вопросах, заниматься психологической работой над собой, расследовать запутанные ситуации, писать о темах, требующих глубины и честности.

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Стоит быть осторожным с излишней подозрительностью в отношениях, навязчивыми мыслями о скрытых мотивах близких людей, а также с резкими, ранящими словами — Скорпионья прямота, если ею злоупотреблять, способна больно жалить.

Используйте энергии Меркурия по Скорпиону для того, чтобы разобраться в том, что давно требовало честного разговора, — но помните, что не всякую тайну стоит вытаскивать на свет немедленно. Иногда мудрость Скорпиона — в умении подождать подходящего момента для откровенности.

Стоит отдельно подчеркнуть, что этот транзит будет проявляться по‑разному для разных знаков: его влияние заметно меняется в зависимости от того, в каком аспекте ваш знак находится к Скорпиону. Особенно ярко он проявится для самих Скорпионов, Раков, Рыб, Тельцов, Львов, Водолеев.

Скорпион: ответственный период

Для самих Скорпионов это особенно значимое время — Меркурий гостит в их собственном знаке, усиливая природную проницательность и глубину мышления представителей этого знака. Но с этой силой приходит и ответственность: слова Скорпионов в этот период звучат весомее обычного, а способность видеть суть вещей может как помочь, так и навредить, если использовать её без должной деликатности. Важно не забывать, что не всякую правду нужно произносить вслух немедленно — иногда сила в умении промолчать до нужного момента.

Рак и Рыбы: гармоничное время для разговоров

Для водных знаков — Рака и Рыб, находящихся с Скорпионом в гармоничном трине, — этот транзит становится особенно благоприятным для общения. Разговоры даются легко, глубоко и эмоционально насыщенно, интуиция и слова прекрасно дополняют друг друга. Это удачное время для откровенных бесед с близкими, для того чтобы наконец озвучить то, что давно чувствовалось, но не находило нужных слов. Рак и Рыбы в этот период способны говорить о сложных, глубоких темах без лишнего напряжения — вода находит с водой общий язык.

Телец: сложный выбор

Для Тельца, находящегося в оппозиции к Скорпиону, транзит ощущается как встреча с собственным отражением в кривом зеркале. То, что Меркурий поднимает на поверхность в общении с окружающими — темы контроля, ценностей, ревности, скрытых мотивов, — оказывается направлено прямо на Тельца через партнёров, близких людей, деловые связи. Разговоры о деньгах, совместных ресурсах или глубинных привязанностях могут проходить особенно напряжённо. Тельцам стоит быть готовыми к тому, что собеседник будет настойчиво докапываться до сути, и не воспринимать эту настойчивость как личную атаку — часто это лишь особенность самого транзита.

Лев и Водолей: сложности с документами и конфликты

Для Льва и Водолея, образующих к знаку Скорпиона квадратуру, период оказывается более проблемным. Аспект напряжения создаёт трудности именно в тех сферах, которыми управляет Меркурий, — в первую очередь это касается документов, соглашений и официальных бумаг. Возможны задержки в оформлении бумаг, недопонимания в переписке, необходимость несколько раз возвращаться к одному и тому же вопросу. Также возрастает риск конфликтов из-за слишком острых или резких слов — то, что для Скорпиона кажется простой прямотой, для Льва и Водолея может прозвучать как излишняя грубость или давление. Обоим знакам стоит проявить терпение с бумажной волокитой и сдержанность в спорах, которые рискуют разгореться из мелочи.

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