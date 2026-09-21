Астролог назвал худших попутчиков по знаку Зодиака

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Человек, занимающий место по соседству с нами, может как улучшить путешествие, так и превратить его в кошмар.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются худшими попутчиками.

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Стрелец

Стрельцы опасны… своей общительностью. Качество, которое приветствуется в повседневной жизни, в поездке может представлять собой серьезную проблему. Представители этого знака могут буквально заговорить своего соседа, рассказывая ему всю свою подноготную, в то время, как тому хочется просто отдохнуть.

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Овен

Овны могут создать массу неудобств окружающим своим редкостным упрямством, которое они называют бескомпромиссностью. О чем бы попутчики их ни попросили, они, скорее всего, нарвутся на категорический отказ, даже если самим представителям знака это не будет ничего стоить — просто так, из принципа.

Дева

Девы, как приверженцы идеального порядка, стремятся контролировать все, что происходит вокруг, и не дадут никому и шагу ступить без их своего разрешения. Такие пассажиры будут создавать своим соседям многочисленные препятствия, мешая им пройти на свое место и покинуть его, а также делать замечания по любому поводу.

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