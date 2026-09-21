Принцесса Кейт очаровала публику, любезно приветствуя чужую собаку на мероприятии

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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Уэльские прибыли на остров Бьют, чтобы поддержать местные сообщества, укрепить связи между людьми и отметить вклад волонтеров.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Во время одного из мероприятий принцесса Кейт продемонстрировала свою любовь к животным. Она присела на корточки, чтобы погладить собаку, которая пришла со своей хозяйкой на встречу с Уэльскими. Пес, похоже, тоже был очень рад видеть принцессу, проявлял к ней интерес, нюхал и ластился, поднимая морду вверх.

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У Кейт и Уильяма есть две собаки – лабрадор Орла, а также еще один пес – щенок из ее помета. Однажды принц Уэльский рассказал очень милый факт об их с принцессой Кейт питомцах, который вызвал умиление у публики.

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Принцесса Уэльская / © Getty Images

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