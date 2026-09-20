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Курс валют на 21 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на понедельник, 19 сентября.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 1 копейку и составляет 44,67 грн. А показатели евро и злотого упали — на 4 и 2 копейки соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,67 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,19 (-4 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,73 (-2 коп.).
Как мы писали, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что доллар в Украине может достигнуть 50 грн в конце 2027 года. Если гривна завершит 2026-й на уровне 45,5–46 грн за долл., подорожание до 50 грн составит менее 10%. По мнению Фурсы, доллар по 50 грн сам по себе не будет свидетельствовать об экономическом кризисе. Постепенная девальвация гривни на 5–10% в течение года является нормальной для украинской экономики.