Этот сигнал в крови может предвещать проблемы с памятью

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Биологические изменения, связанные с болезнью Альцгеймера могут начинаться задолго до того, как у человека появляются заметные симптомы, в частности проблемы с памятью.

Исследование опубликовано в журнале Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, передает sciencealert.

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Ученые предполагают, что первые биологические признаки болезни Альцгеймера могут возникать за многие годы до появления симптомов, а в некоторых случаях даже за десятилетия. Поэтому исследователи ищут биомаркеры, которые могли бы сигнализировать о таких изменениях на ранней стадии.

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Это потенциально позволило бы раньше начинать лечение и поддержку пациентов, а также лучше исследовать развитие заболевания.

Новое исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, провели ученые Медицинской школы Миллера Университета Майами. Они проанализировали четыре биомаркера и их связь с дальнейшими изменениями когнитивных способностей.

Какие биомаркеры искали в крови

В исследовании приняли участие 1170 человек, средний возраст которых составил 73 года. Участники проходили когнитивные тесты в 2016 году и повторно в 2022 году. Анализы крови проводили только один раз — в начале исследования, в 2016 году.

Наиболее заметную связь исследователи обнаружили между уровнем белка p-tau181, связанного с болезнью Альцгеймера, и дальнейшими показателями памяти и когнитивных функций.

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«P-tau181 не был связан с памятью во время начального обследования, но был связан с показателями памяти шесть лет спустя», — объяснила когнитивная неврологиня Дейрдре О’Ши.

По ее словам, это может свидетельствовать о том, что анализы крови способны предоставлять информацию о будущей уязвимости когнитивных функций, которая еще не видна по результатам тестирования в этот же момент.

Аномальное накопление тау является характерным признаком мозга людей с болезнью Альцгеймера. Предыдущие исследования также предполагали, что связанные с тау белки в крови, в частности, p-tau181, могут иметь связь с этим процессом.

Кроме p-tau181, ученые исследовали:

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Aβ42/40 — биомаркер, связанный с бета-амилоидными бляшками, которые являются еще одним характерным признаком болезни Альцгеймера;

GFAP — маркер клеток мозга, называемый астроцитами и выполняющий поддерживающие функции;

NfL — белок, попадающий в кровь в случае повреждения нервных волокон.

Когнитивные способности участников оценивали по нескольким направлениям: память, исполнительные функции, речевые навыки и пространственно-зрительные способности.

Что показал тест через шесть лет

В начале исследования наиболее сильно с когнитивными показателями, в частности памятью и исполнительными функциями, были связаны именно NfL и GFAP.

Однако спустя шесть лет картина изменилась. Высший уровень p-tau181 был связан с более низкими показателями памяти и общими когнитивными способностями. В то же время GFAP ассоциировался с худшими результатами по памяти, исполнительными функциями и общими когнитивными показателями.

Большинство участников в начале наблюдения не имели когнитивных проблем. В то же время, части людей уже поставили диагноз легкого когнитивного нарушения или деменции.

Основные результаты сохранились и после того, как исследователи отдельно проанализировали участников, которые на старте имели нормальные когнитивные показатели.

О’Ши подчеркнула, что биомаркеры крови не следует воспринимать только как условный «положительный» или «негативный» тест.

Биология существует в континууме. Анализируя уровни биомаркеров во всем их диапазоне и отдельно оценивая память, исполнительные функции и другие когнитивные способности, мы могли увидеть закономерности, которые были бы утрачены, если бы биомаркер или когнитивные функции сводились к одной категории», — отметила исследовательница.

Один анализ не сможет предсказать деменцию

Результаты исследования свидетельствуют, что комбинация биомаркеров p-tau181 и GFAP может помочь выявлять людей с повышенным риском когнитивных проблем в ближайшие несколько лет.

В то же время, ученые отмечают: такой анализ не может предположить, что у человека обязательно разовьется деменция.

Исследователи также не считают, что существует один универсальный «лучший» анализ крови для раннего выявления болезни Альцгеймера. Различные тесты могут использоваться для определения разных биомаркеров и на разных этапах жизни.

В будущих исследованиях ученые планируют продолжительнее наблюдать за участниками, регулярно проводя анализы крови и когнитивные тесты. Также важно сравнить уровни p-tau181 и GFAP с реальными случаями заболевания Альцгеймера и других форм деменции.

Авторы подчеркивают, что нынешняя работа была посвящена когнитивному снижению и проблемам с памятью, связанным с деменцией, а не деменции как таковой. Поэтому результаты пока не означают, что обычный анализ крови может за шесть лет точно установить грядущий диагноз.

По словам исследователей, чем больше ранних биологических сигналов удастся выявить и проверить, то более точными в перспективе могут стать подобные методы оценки риска.

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