Почему стоит выпить стакан воды перед утренним кофе, рассказали гастроэнтерологи

Кофе утром

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Для многих утро начинается с чашки кофе. Она помогает быстрее очнуться и стала привычной частью утреннего ритуала. Однако перед первой порцией кофеина специалисты советуют сделать еще одну простую вещь — выпить стакан воды.

Такая привычка может помочь пополнить запасы жидкости после сна, а для некоторых людей — сделать утренний кофе более комфортным для желудка. Об этом пишет Verywell Health со ссылкой на специалистов по гастроэнтерологии и питанию.

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Зачем пить воду сразу после пробуждения

Даже когда человек спит, организм продолжает терять воду — в частности, из-за дыхания и потоотделения. Именно поэтому гастроэнтеролог Лиза Ганджу рекомендует пить воду вскоре после пробуждения, чтобы восполнить утраченную за ночь жидкость.

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Не обязательно выпивать слишком много. Специалист по клиническому питанию Итан Балк отмечает, что для такой утренней привычки достаточно примерно 240-470 мл воды — это около одного-двух стаканов. В то же время, потребность в жидкости индивидуальна и зависит от многих факторов, поэтому это количество не следует воспринимать как обязательную норму для каждого человека.

Вода перед кофе может помочь желудку

Еще одно возможное преимущество касается пищеварения. Некоторые люди без проблем пьют кофе натощак, тогда как у других после него возникают кислый привкус, дискомфорт в желудке или симптомы кислотного рефлюкса.

По словам экспертов, стакан воды перед кофе для части людей может снизить такой дискомфорт. Однако это индивидуальная реакция, а не универсальный способ предотвратить изжогу. Если кофе постоянно провоцирует боль или выраженный рефлюкс, одна только вода проблему не решит.

Теплая вода также может стимулировать работу желудочно-кишечного тракта и способствовать утреннему стулу. В то же время, авторы материала отмечают, что данных об особых преимуществах именно теплой воды для пищеварения пока недостаточно.

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Правда ли, что кофе обезвоживает организм

Распространенное объяснение необходимости пить воду перед кофе звучит так, что кофеин оказывает мочегонный эффект, поэтому кофе якобы «уносит» воду из организма. На самом деле это утверждение слишком упрощено.

Кофеин может увеличивать образование мочи, особенно в больших дозах. Однако вода, содержащаяся в самом кофе, компенсирует этот эффект при обычном потреблении. Исследования не подтверждают, что умеренное употребление кофе привычными кофеином людьми приводит к обезвоживанию.

Поэтому стакан воды перед кофе нужен не для того, чтобы «компенсировать» введение кофе. Ее смысл прежде всего состоит в том, чтобы начать день с пополнения жидкости после ночного сна.

Нужно ли после каждой чашки кофе пить воду

Специально компенсировать каждую чашку кофе таким же количеством воды большинству здоровых людей не нужно. Эксперты отмечают, что при умеренном потреблении — примерно 1-3 чашек кофе в день — дополнительная вода только из-за самого факта употребления кофе обычно не нужна.

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Это согласуется с научными данными, обычные порции напитков с кофеином могут учитываться в общем потреблении жидкости, а их умеренный мочегонный эффект обычно не превышает количества полученной с напитком воды.

Что важнее стакана воды перед кофе

Выпить стакан воды после пробуждения полезно, но важно не забывать пить воду и в течение дня. Организм постоянно теряет жидкость, поэтому одного утреннего стакана недостаточно, чтобы обеспечить его потребности на весь день. Потребность в воде изменяется в зависимости от температуры воздуха, физической активности, питания, состояния здоровья и других факторов.

Поэтому не нужно воспринимать правило «сначала вода, потом кофе» как медицинскую необходимость. Если человек хорошо переносит утренний кофе и в течение дня получает достаточно жидкости, нет доказательств, что чашка кофе в первый стакан воды сама по себе нанесет вред.

Но просыпающимся с жаждой ощущает после кофе дискомфорт в желудке или просто в течение дня забывает пить воду, стакан воды перед утренним кофе может стать простым способом начать день с гидратации, а не только с кофеина.

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