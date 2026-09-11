Чем подкормить яблоню осенью / © www.freepik.com/free-photo

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После завершения сезона яблони нуждаются в особом внимании, ведь именно осенью дерево накапливает питательные вещества и готовится к следующему плодоношению. Опытные садоводы не спешат покупать дорогие препараты, а используют простое средство, годами применявшиеся в садах, — обычную древесную золу. Три горсти такого средства под яблоню помогут пополнить запасы минеральных веществ в почве. Зола является источником калия, кальция, фосфора и других микроэлементов, необходимых плодовым деревьям.

Почему именно древесная зола помогает яблоне

После обильного плодоношения дерево израсходовало немало питательных веществ. Поэтому осенью почву под яблоней следует пополнить минеральными компонентами, необходимыми для нормального развития корневой системы и формирования плодовых почек.

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Особенно ценен в золе калий. Он участвует в водном обмене растения и помогает ему подготовиться к неблагоприятным условиям. Фосфор, в свою очередь, важен для корневой системы и процессов развития растения.

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Именно поэтому золу традиционно используют как осеннюю подкормку плодовых деревьев. Она особенно уместна там, где почва требует дополнительного поступления калия и кальция.

Как правильно вносить удобрение

Для взрослой яблони можно взять около трех горстей чистой древесной золы и равномерно рассыпать ее не у самого ствола, а по земле под кроной дерева.

После этого почву желательно слегка разрыхлить, чтобы зола смешалась с верхним слоем земли. Если земля сухая, после подкормки яблоню поливают.

Есть и другой народный способ: смешать золу с компостом или хорошо перепревшим перегноем и распределить смесь по приствольному кругу. Так питательные вещества будут поступать в почву постепенно.

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Главное — использовать именно чистую древесную золу, полученную от сжигания натуральной древесины. Ее минеральный состав зависит от того, какую древесину сжигали, но калий, кальций и фосфор в ней присутствуют.

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