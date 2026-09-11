Какую собаку завести в квартире: 7 пород, которым комфортно даже в большом городе

Какую собаку завести в квартире — ветеринар назвала 7 пород

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Жизнь в большом городе имеет свои особенности не только для людей, но и для домашних питомцев. Небольшие квартиры, лифты, толпы людей и нехватка просторных площадок для прогулок могут стать проблемой для некоторых собак. В то же время есть породы, которые хорошо приспосабливаются к таким условиям.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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Ветеринарный консультант компании Embrace Pet Insurance доктор Лиза Кан рассказала, что при выборе питомца важно учитывать не только его размер, но и уровень активности, а также потребность в физических нагрузках. Собака также должна получать достаточно умственной стимуляции.

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Не менее важны ранняя социализация и дрессировка. Они помогают животному спокойнее реагировать на типичные для города раздражители — от большого количества незнакомых людей до поездок в тесном лифте. Стоит также учитывать возможные ограничения по размеру животных в жилье и уровню шума.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти небольшие собаки хорошо приспосабливаются к различным условиям, если им уделяется достаточно внимания. По словам Кана, они не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках, обладают спокойным характером и стремятся угодить хозяину, поэтому могут комфортно чувствовать себя в квартире.

В то же время кавалеры очень привязываются к людям и плохо переносят длительное одиночество. Обычно они предпочитают проводить как можно больше времени рядом с хозяином.

Бостонский терьер

Бостонские терьеры — небольшие, умные и общительные собаки. Они довольно энергичны, однако не нуждаются в длительных интенсивных нагрузках и могут тратить часть энергии во время игр дома.

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Из-за брахицефального строения черепа у этих собак могут возникать проблемы с дыханием. Поэтому в жаркую погоду особенно важно избегать перегрева и оставлять их в прохладном помещении.

Бишон-фризе

Компактный размер делает бишон-фризе удобным выбором для небольшой квартиры. Представители этой породы игривы, общительны и хорошо приспосабливаются к разным условиям жизни. Ветеринар отмечает, что они подойдут как семьям, так и людям, которые впервые заводят собаку.

Их кудрявая шерсть почти не линяет, однако требует регулярного ухода. Бишонов необходимо часто расчесывать, а многие владельцы также регулярно обращаются к грумеру.

Пудель

Для жизни в городе подойдут пудели разных размеров. Они умны, хорошо обучаются и способны приспосабливаться к новым условиям.

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Однако будущим владельцам следует учитывать их потребность в физической и умственной активности. Особенно это касается стандартных пуделей. Кудрявая шерсть этих собак также требует регулярного ухода.

Грейхаунд

Крупные размеры грейхаунда могут создать ложное впечатление, что такой собаке нужен исключительно просторный дом. На самом деле после необходимой физической активности представители этой породы с удовольствием отдыхают дома и отличаются довольно спокойным поведением.

У грейхаундов короткая гладкая шерсть, которая не обеспечивает достаточной защиты от холода. Поэтому при низких температурах им может понадобиться дополнительная теплая одежда.

Ши-тцу

Ши-тцу исторически выводили как собак-компаньонов для жизни в помещении. Они небольшие, дружелюбные, относительно спокойные и не требуют больших физических нагрузок.

В то же время длинная шерсть ши-тцу требует регулярного расчесывания. Из-за короткой морды представители этой породы также могут быть подвержены перегреву в жаркую погоду.

Мопс

Мопсы могут быть активными в течение коротких промежутков времени, но при этом с удовольствием проводят часы рядом с хозяином дома. Именно поэтому они хорошо приспосабливаются к жизни в квартире.

Из-за особенностей строения морды мопсам лучше подходят недлительные прогулки и игры в помещении. Представители этой породы также склонны к ожирению, поэтому умеренная регулярная физическая активность важна для поддержания здорового веса.

Напомним, что некоторые породы собак особенно сильно привязываются к людям и стремятся проводить как можно больше времени рядом с хозяевами. Эксперты назвали семь таких четвероногих компаньонов.

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