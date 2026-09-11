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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Какую собаку завести в квартире: 7 пород, которым комфортно даже в большом городе

Большой дом и собственный двор нужны далеко не каждой собаке. Ветеринар назвала семь пород, которые хорошо приспосабливаются к жизни в квартире и городскому ритму — и среди них есть неожиданный гигант.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Какую собаку завести в квартире — ветеринар назвала 7 пород

Какую собаку завести в квартире — ветеринар назвала 7 пород

Жизнь в большом городе имеет свои особенности не только для людей, но и для домашних питомцев. Небольшие квартиры, лифты, толпы людей и нехватка просторных площадок для прогулок могут стать проблемой для некоторых собак. В то же время есть породы, которые хорошо приспосабливаются к таким условиям.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Ветеринарный консультант компании Embrace Pet Insurance доктор Лиза Кан рассказала, что при выборе питомца важно учитывать не только его размер, но и уровень активности, а также потребность в физических нагрузках. Собака также должна получать достаточно умственной стимуляции.

Не менее важны ранняя социализация и дрессировка. Они помогают животному спокойнее реагировать на типичные для города раздражители — от большого количества незнакомых людей до поездок в тесном лифте. Стоит также учитывать возможные ограничения по размеру животных в жилье и уровню шума.

  • Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти небольшие собаки хорошо приспосабливаются к различным условиям, если им уделяется достаточно внимания. По словам Кана, они не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках, обладают спокойным характером и стремятся угодить хозяину, поэтому могут комфортно чувствовать себя в квартире.

В то же время кавалеры очень привязываются к людям и плохо переносят длительное одиночество. Обычно они предпочитают проводить как можно больше времени рядом с хозяином.

  • Бостонский терьер

Бостонские терьеры — небольшие, умные и общительные собаки. Они довольно энергичны, однако не нуждаются в длительных интенсивных нагрузках и могут тратить часть энергии во время игр дома.

Из-за брахицефального строения черепа у этих собак могут возникать проблемы с дыханием. Поэтому в жаркую погоду особенно важно избегать перегрева и оставлять их в прохладном помещении.

  • Бишон-фризе

Компактный размер делает бишон-фризе удобным выбором для небольшой квартиры. Представители этой породы игривы, общительны и хорошо приспосабливаются к разным условиям жизни. Ветеринар отмечает, что они подойдут как семьям, так и людям, которые впервые заводят собаку.

Их кудрявая шерсть почти не линяет, однако требует регулярного ухода. Бишонов необходимо часто расчесывать, а многие владельцы также регулярно обращаются к грумеру.

  • Пудель

Для жизни в городе подойдут пудели разных размеров. Они умны, хорошо обучаются и способны приспосабливаться к новым условиям.

Однако будущим владельцам следует учитывать их потребность в физической и умственной активности. Особенно это касается стандартных пуделей. Кудрявая шерсть этих собак также требует регулярного ухода.

  • Грейхаунд

Крупные размеры грейхаунда могут создать ложное впечатление, что такой собаке нужен исключительно просторный дом. На самом деле после необходимой физической активности представители этой породы с удовольствием отдыхают дома и отличаются довольно спокойным поведением.

У грейхаундов короткая гладкая шерсть, которая не обеспечивает достаточной защиты от холода. Поэтому при низких температурах им может понадобиться дополнительная теплая одежда.

  • Ши-тцу

Ши-тцу исторически выводили как собак-компаньонов для жизни в помещении. Они небольшие, дружелюбные, относительно спокойные и не требуют больших физических нагрузок.

В то же время длинная шерсть ши-тцу требует регулярного расчесывания. Из-за короткой морды представители этой породы также могут быть подвержены перегреву в жаркую погоду.

  • Мопс

Мопсы могут быть активными в течение коротких промежутков времени, но при этом с удовольствием проводят часы рядом с хозяином дома. Именно поэтому они хорошо приспосабливаются к жизни в квартире.

Из-за особенностей строения морды мопсам лучше подходят недлительные прогулки и игры в помещении. Представители этой породы также склонны к ожирению, поэтому умеренная регулярная физическая активность важна для поддержания здорового веса.

Напомним, что некоторые породы собак особенно сильно привязываются к людям и стремятся проводить как можно больше времени рядом с хозяевами. Эксперты назвали семь таких четвероногих компаньонов.

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