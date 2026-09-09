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Как понять, что собака вас любит: милый признак, который можно заметить во сне
Собаки проявляют привязанность не только вилянием хвоста, облизыванием или радостным приветствием. Один необычный признак любви можно заметить, когда питомец крепко засыпает.
Собаки демонстрируют привязанность к хозяевам не только радостным приветствием, вилянием хвоста или желанием постоянно быть рядом. Один из милых признаков можно заметить, когда домашний питомец спит и чувствует себя совершенно расслабленным.
Об этом сообщило издание Express.
Речь идет о так называемом «mlem» — моменте, когда собака во сне ненадолго высовывает язык или делает им характерное движение. На это поведение обратили внимание авторы TikTok-аккаунта @amazinganimals.us, назвав его скрытым «посланием», которое хозяева часто не замечают.
По словам авторов видео, такое поведение во время сна может свидетельствовать о том, что животное чувствует себя защищённым и в безопасности рядом с человеком. То есть собака настолько расслаблена в присутствии хозяина, что не чувствует необходимости оставаться начеку.
В то же время специалисты Blue Cross называют и другие признаки привязанности собак. Среди них — спокойный зрительный контакт, виляние хвостом, стремление лежать рядом с хозяином, бурное приветствие после разлуки и облизывание.
Облизывание также может служить способом установить контакт и продемонстрировать привязанность. Во время этого процесса в мозге собаки выделяются эндорфины, поэтому такое взаимодействие может быть приятным для животного. В то же время облизывание собственных губ в некоторых ситуациях может, напротив, сигнализировать о нервозности или беспокойстве.
Пользователи TikTok в комментариях рассказали, что также замечали характерные движения языком у своих питомцев. Некоторые отметили, что собаки делают это не только во сне, но и во время поглаживания или сразу после пробуждения.
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