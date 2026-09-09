Как понять, что собака вас любит: милый признак, который можно заметить во сне

Как понять, что собака вас любит: признак во время сна / © ТСН

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Собаки демонстрируют привязанность к хозяевам не только радостным приветствием, вилянием хвоста или желанием постоянно быть рядом. Один из милых признаков можно заметить, когда домашний питомец спит и чувствует себя совершенно расслабленным.

Об этом сообщило издание Express.

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Речь идет о так называемом «mlem» — моменте, когда собака во сне ненадолго высовывает язык или делает им характерное движение. На это поведение обратили внимание авторы TikTok-аккаунта @amazinganimals.us, назвав его скрытым «посланием», которое хозяева часто не замечают.

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По словам авторов видео, такое поведение во время сна может свидетельствовать о том, что животное чувствует себя защищённым и в безопасности рядом с человеком. То есть собака настолько расслаблена в присутствии хозяина, что не чувствует необходимости оставаться начеку.

В то же время специалисты Blue Cross называют и другие признаки привязанности собак. Среди них — спокойный зрительный контакт, виляние хвостом, стремление лежать рядом с хозяином, бурное приветствие после разлуки и облизывание.

Облизывание также может служить способом установить контакт и продемонстрировать привязанность. Во время этого процесса в мозге собаки выделяются эндорфины, поэтому такое взаимодействие может быть приятным для животного. В то же время облизывание собственных губ в некоторых ситуациях может, напротив, сигнализировать о нервозности или беспокойстве.

Пользователи TikTok в комментариях рассказали, что также замечали характерные движения языком у своих питомцев. Некоторые отметили, что собаки делают это не только во сне, но и во время поглаживания или сразу после пробуждения.

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Напомним, что некоторые породы собак готовы «общаться» с хозяином с утра до ночи. Ветеринар назвала семь пород, которые особенно склонны к громкому лаю и вою.

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