Як зрозуміти, що собака вас любить: мила ознака, яку можна помітити уві сні

Як зрозуміти, що собака вас любить: ознака під час сну / © ТСН

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Собаки демонструють прихильність до господарів не лише радісним вітанням, вилянням хвоста чи бажанням постійно бути поруч. Один із милих сигналів можна помітити, коли домашній улюбленець спить і почувається цілком розслабленим.

Про це повідомило видання Express.

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Йдеться про так званий «mlem» — момент, коли собака уві сні ненадовго висовує язик або робить ним характерний рух. На цю поведінку звернули увагу автори TikTok-акаунту @amazinganimals.us, назвавши її прихованим «посланням», яке господарі часто не помічають.

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За словами авторів відео, така поведінка під час сну може свідчити про те, що тварина почувається захищеною та безпечною поруч із людиною. Тобто собака настільки розслаблений у присутності господаря, що не відчуває потреби залишатися насторожі.

Водночас фахівці Blue Cross називають й інші ознаки прихильності собак. Серед них — спокійний зоровий контакт, виляння хвостом, прагнення лежати поруч із господарем, бурхливе вітання після розлуки та облизування.

Облизування також може бути способом встановити контакт і продемонструвати прихильність. Під час цього процесу в мозку собаки виділяються ендорфіни, тому така взаємодія може бути приємною для тварини. Водночас облизування власних губ у деяких ситуаціях може, навпаки, сигналізувати про нервозність або занепокоєння.

Користувачі TikTok у коментарях розповіли, що також помічали характерні рухи язиком у своїх улюбленців. Дехто зазначив, що собаки роблять це не лише уві сні, а й під час погладжування або одразу після пробудження.

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Нагадаємо, деякі породи собак готові «розмовляти» з господарем від ранку до ночі. Ветеринарка назвала сім порід, які особливо схильні до гучного гавкоту та виття.

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