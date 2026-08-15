Собака постійно краде шкарпетки: що насправді стоїть за цією звичкою

Чому собаки так люблять красти шкарпетки та білизну / © Associated Press

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Собаки нерідко крадуть шкарпетки та спідню білизну господарів, а потім ховають «трофей» або провокують людину на погоню. Така поведінка може бути пов’язана не лише із запахом речей, а й із бажанням погратися та привернути увагу.

Про причини такої поведінки собак пише Petbook.

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Одна з головних принад поношеного одягу для тварини — запах господаря. Шкарпетки тривалий час контактують зі шкірою та перебувають у теплому закритому взутті, тому добре зберігають запах людини. Те саме стосується спідньої білизни.

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Дослідження показали, що собаки здатні розрізняти запах знайомої та незнайомої людини. В одному з експериментів тваринам давали понюхати футболки, в яких спали їхні господарі або незнайомці. Собаки без попереднього навчання відрізняли знайомий запах. Інше дослідження показало, що запах знайомої людини також може активувати в мозку собак ділянку, пов’язану з позитивними очікуваннями та винагородою.

Водночас це не означає, що собака неодмінно краде шкарпетки через прив’язаність до господаря. Значення має і форма такого «трофея»: шкарпетка легка, м’яка та зручна для собачої пащі. Її легко переносити, підкидати чи трясти, тоді як футболка або штани значно менш придатні для таких ігор.

Ще однією причиною може бути реакція самого господаря. Якщо після крадіжки людина кричить, підводиться та починає наздоганяти улюбленця, собака може сприйняти це як гру. З часом тварина здатна засвоїти простий зв’язок: варто схопити шкарпетку — і господар одразу зверне увагу.

Зрозуміти мотив можна за подальшою поведінкою улюбленця. Якщо собака забирає річ і спокійно лягає поруч із нею, його може приваблювати запах або м’яка текстура. Якщо ж тварина демонструє «здобич», стежить за реакцією господаря і тікає, щойно той наближається, ймовірно, шкарпетка стала способом розпочати гру.

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Фахівці не радять влаштовувати гучну погоню, адже це може лише закріпити звичку. Натомість собаку варто навчити команді, за якою він віддаватиме предмет, а також спокійно обмінювати заборонену річ на дозволену. Водночас не слід щоразу пропонувати за вкрадену шкарпетку особливо цінні ласощі, інакше тварина може засвоїти, що крадіжка приносить винагороду.

Найпростіший спосіб зменшити кількість таких випадків — тримати кошик для білизни закритим і не залишати поношений одяг у доступному для собаки місці.

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