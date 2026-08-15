"Ми заблоковані": зіркова кума Денисенко проігнорувала її весілля й публічно звернулася до неї

Наталка Денисенко, Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

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Українська акторка Олена Світлицька після розриву дружби з акторкою Наталкою Денисенко висловилася про її триденне весілля з манекенником Юрієм Ярошенком.

За словами Олени, жодних запрошень від колишньої подруги на святкування не надходило. Все через давній конфлікт, який розгорівся між зірками через «ревнощі й заздрощі». Вони не спілкуються щонайменше від початку цього року.

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Проте навіть після такого скандального розриву 18-річної дружби Олена з теплотою відгукується про почуття між Наталкою та Юрою. Вона не приховує, що бачила у Мережі їхній весільний контент, і радіє за новоспечене подружжя.

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«Ну як же вона могла запросити? Ми навіть заблоковані одна в одної. Але я бачила все одно, не дивлячись на те, що заблокована, бачила і світлини, і відео, бачила сльози щастя Юри та Наталки. Дуже приємно дивитися на них. Бо ця історія, яка зароджувалася на моїх очах, має таке красиве продовження», — зізналася Світлицька у проєкті «Ранок у великому місті».

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Втім, до особистих привітань з весіллям не доходило. Тож Світлицька запропонувала зробити це публічно. Вона звернулася до закоханих з єдиним побажанням.

«Користуючись можливістю, можу привітати її зараз. Вітаю з весіллям. Щасливої долі», — сказала акторка.

Водночас коментувати таку ж саму відсутність на весіллі актора Тараса Цимбалюка Олена не захотіла. Натомість зауважила, що треба запитувати у нього й вона «не в курсі». Цікаво, що зовсім нещодавно Олені й Тарасу приписували роман.

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Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко набила парне символічне тату з чоловіком Юрієм Ярошенком і показала результат на фото.

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