Просять "Резерв+" навіть у 18-річних українок: ЦПД зробив заяву

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Інформація про нібито обов’язкове пред’явлення застосунку «Резерв+» 18-річними українками для отримання тимчасового захисту в країнах ЄС є маніпуляцією.

Про це повідомила пресслужба ЦПД.

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У відомстві пояснили, що рішення Ради ЄС 2026/1912 справді містить положення про перевірку військового статусу окремої категорії заявників. Водночас ця норма стосується нових заявників на тимчасовий захист, які подають документи після 31 липня 2026 року та вже мають чинні військові обов’язки відповідно до українського законодавства.

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«Вимога не прив’язана виключно до статі заявника, тому стосується як чоловіків, так і жінок, якщо вони мають відповідний військовий статус», — йдеться у повідомленні.

В ЄС почали діяти нові правила для новоприбулих українців призовного віку

Європейський Союз запровадив додаткові умови для надання тимчасового захисту українцям, які прибувають до країн блоку. Відтепер військовозобов’язаним особам для отримання легального статусу потрібно підтверджувати виконання військового обов’язку перед Україною.

Мережею ширяться різні факти щодо нових правил: люди пишуть, що знають про відмови навіть жінкам, які ніяк не могли показати «Резерв+».

Роман Ващук, який є експертом з бізнесу в Румунії, написав у Threads, як зараз надається тимчасовий захист. Згідно з його інформацією, «Резерв+» уже дійсно просять в різних країнах ЄС під час спроби отримати тимчасовий захист.

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Наразі з нових вимог не зрозуміло, який штамп мають показувати українці в закордонному паспорті, якщо під час виїзду прикордонники вже не залишають печатки за новими правилами. Проте відмови частіше стосуються саме перевірки «Резерв+» і наявності статусу «військовозобов’язаний».

Кого не торкнуться нові обмеження

Вимога щодо надання військово-облікових документів стосується виключно нових заяв і не має зворотної сили. Громадяни України, які вже отримали тимчасовий захист у країнах ЄС і безперервно зберігають цей статус, продовжуватимуть користуватися всіма правами без необхідності подавати додаткові довідки про військовий облік. Процедура подовження чинного статусу до березня 2028 року для таких осіб залишається стандартною.

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