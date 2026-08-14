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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Хто з українців більше не зможе отримати тимчасовий захист у Чехії: нові правила

Серед підстав для відмови — безпекові критерії, попередні судимості та спеціальні умови для військовослужбовців.

Автори публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як Фото автора: Христина Зеленюк Христина Зеленюк
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Українські біженці в Чехії

Українські біженці в Чехії / © ТСН

МВС Чехії назвало чіткі критерії, за яких громадянам України можуть відмовити в наданні або подовженні тимчасового захисту. Правила стосуються як загальних підстав, так і спеціальних вимог для окремих категорій заявників.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомила Хана Мала з відділу комунікацій Міністерства внутрішніх справ Чехії.

Громадяни України можуть продовжувати особисто подавати заяву на тимчасовий захист у Чехії, якщо вони мають на це право, тобто проживали у своїй державі до 24 лютого 2022 року, а згодом покинули її у зв’язку з російським вторгненням. Умови та процедура надання послуг наведені на Інформаційному порталі МВС для іноземців.

Кому з українців не дадуть тимчасовий захист у Чехії?

Заява може бути неприйнятною або захист може бути не наданий, зокрема, якщо заявник:

  • не належить до кваліфікаційної групи,

  • не подає заяву особисто,

  • вже отримав тимчасовий або міжнародний захист в іншій державі-члені ЄС,

  • має інший статус проживання, який виключає надання тимчасового захисту.

У деяких випадках можливий виняток, наприклад, з причин возз’єднання сім’ї.

Інші причини відмови у захисті можуть включати:

  • обставини, пов’язані з безпекою або серйозними кримінальними злочинами,

  • загрозу державній безпеці,

  • остаточний обвинувальний вирок за особливо тяжкий злочин,

  • надання неправдивої інформації чи приховування суттєвих фактів.

Детальна інформація міститься у статті 9 Закону № 221/2003 Зб.

Особливі вимоги для осіб, які проходять військову службу

Для заяв, поданих від 5 серпня 2026 року, особливі вимоги також застосовуються до осіб віком від 18 до 60 років, які проходять військову службу в Україні. Вони повинні надати підтвердження свого статусу та військової служби у встановленому порядку. Ця умова поширюється на перші та повторні заяви, а також заяви з метою спільного проживання сім’ї. Детальніше див. розділ «Заявки».

Нагадаємо, через нові правила ЄС, що діють від 5 серпня, у Чехії почали масово відмовляти чоловікам віком від 23 до 60 років у наданні тимчасового захисту через відсутність підтвердження виконання військового обов’язку перед Україною. Менш ніж за тиждень статус не отримали десятки заявників, які не змогли надати військово-облікові документи чи докази законного виїзду.

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