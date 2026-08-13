Нові правила для українців у Німеччині: кому можуть відмовити у тимчасовому захисті

Прапори Німеччини, Євросоюзу та України

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У Німеччині тимчасовий захист було продовжено на європейському рівні 5 серпня 2026 року. Проте особини, які проходять військову службу, не отримають тимчасової захисту, якщо вони не доведуть, що вони виїхали з України з дозволу.

Про це ТСН ексклюзивно розповів речник Федерального міністерства внутрішніх справ (BMI).

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Важливий нюанс: це обмеження заповідної зони поширюється лише на новоприбулих з 31 липня 2026 року.

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«Особи, які вже перебували в Німеччині до цієї дати та мають дозвіл на проживання відповідно до § 24, абзацу 1 Закону про проживання, не підпадають під це положення», — зазначив він.

Передумовою є те, що стаття 2 Імплементаційного рішення (ЄС) 2026/1912 вже набула чинності 31 липня 2026 року, тому обмеження також має бути запроваджене на національному рівні якомога ближче до термінів його запровадження на європейському рівні.

Також зазначається, що особи, які в'їжджають до Німеччини з 31 липня 2026 року та підлягають військовій службі згідно з українським законодавством, таким чином не отримають тимчасової захисту, якщо вони не доведуть, що вони:

виїхали з України за дозволом, що є необхідним згідно з українським законодавством від компетентних українських органів влади;

звільнені від військової служби.

Крім того, подання заяви про надання притулку в цілому можливе, а потім воно буде розглядатися в кожному окремому випадку Федеральним відомством у справах міграції та біженців (BAMF). Однак сам по собі військовий обов'язок в Україні не є підставою для надання притулку.

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Як ми писали, у Чехії вже почали відмовляти українським чоловікам у тимчасовому захисті через нові правила ЄС. Від 5 серпня чоловіки 23–60 років мають підтвердити виконання військового обов'язку перед Україною або законні підстави для виїзду. За кілька днів у Чехії десятки чоловіків не змогли набути статусу, оскільки не надали необхідних документів. Основним підтвердженням є витяг з електронної військової книжки або інший військово-обліковий документ. Чеська влада називає нові вимоги також кроком до поступового завершення режиму тимчасової захисту після закінчення війни. Наразі у Чехії перебуває понад 396 тисяч українців.

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