Депортації з Польщі різко зросли: чому серед висланих найбільше українців

Депортація

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У Польщі суттєво зросла кількість іноземців, яких висилають із країни. За останні роки ці показники збільшилися в рази, а серед депортованих виявилося чимало українців.

Про це повідомляє In Poland.

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Скільки іноземців депортували з Польщі

Статистика Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі демонструє стрімке зростання кількості рішень про примусове повернення іноземців. Якщо у 2023 році з країни вислали 3 000 осіб, то у 2025 році цей показник зріс на понад 330% і сягнув 10 000 людей.

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Повідомляється, що ця тенденція збереглася й надалі. Тільки за першу половину 2026 року зафіксовано вже 6 000 депортацій — це на 30% більше, ніж за той самий період 2025 року, коли вислали 4 600 осіб.

«Найбільшою групою серед депортованих є українці, що просто пов’язано з тим, що їх найбільше в Польщі», — зауважив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик.

Урядовець також підкреслив, що наявність статусу тимчасового захисту не має жодного значення, коли йдеться про порушення закону чи скоєння злочинів Окрім українців, до списку громадян, щодо яких найчастіше застосовували процедури депортації, увійшли представники Грузії, Білорусі, Молдови та Колумбії.

За що можуть депортувати з Польщі: головні причини

За словами Мацея Дущика, депортація є стандартним інструментом міграційної політики, а зростання показників пояснюють перш за все посиленням роботи служб і всієї системи контролю. Найчастіше підставами для вислання іноземців стають відсутність документів на право проживання, перевищення дозволеного терміну перебування в Шенгенській зоні, а також загроза національній безпеці та обороні держави.

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Людина, щодо якої ухвалено рішення про депортацію, отримує заборону на в’їзд до Шенгенської зони на термін від 6 місяців до 10 років. Це роблять для того, щоб запобігти нелегальній повторній міграції.

Також виявляти порушників допомагає нова система EES, яку запустили у 2025 році. Вона зчитує біометричні дані іноземців із країн поза ЄС, які приїжджають на термін до 90 днів, тому перетнути кордон із фальшивими документами тепер майже неможливо.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, у Польщі опозиційна партія запропонувала депортувати українських чоловіків без легальної роботи.

Згодом, у Міністерстві внутрішніх справ Польщі назвали популізмом заяву представника партії «Право і справедливість» (PiS) Тобіаша Бохенського про можливу депортацію українських чоловіків призовного віку.

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До слова, Євросоюз подовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року.

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