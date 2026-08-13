Старіння чи хвороба: що насправді означають зміни кольору та форми нігтів

Нінгті можуть сигналізувати про хворобу / © Pixabay

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Стан нігтів здатен відображати внутрішні процеси в організмі та зміни, пов’язані зі старінням.

Як пише угорське видання Egeszsegkalauz, з віком природно сповільнюється ріст нігтів, вони стають сухішими й крихкішими, а їхній колір та структура можуть змінюватися.

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Більшість таких проявів є нешкідливою частиною фізіологічного старіння.

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Які зміни з’являються з віком

Після 25 років швидкість росту нігтів поступово знижується.

Нігтьова пластина може втрачати прозорість, набувати матового, сіруватого, білуватого або жовтуватого відтінку.

Також частіше виникають поздовжні борозни, тріщини, лущення та ламкість.

На ці процеси впливають сухість, частий контакт із водою, агресивними засобами, а також вікові зміни кровообігу й тканин.

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Коли нігті можуть сигналізувати про проблему

Водночас деякі зміни не варто автоматично пояснювати віком.

Різке сповільнення росту може бути пов’язане з дефіцитом поживних речовин, порушеннями кровообігу або дією ліків. Незвичайне забарвлення іноді супроводжує інфекції чи системні захворювання.

Особливої уваги потребують нові темні поздовжні смуги: у рідкісних випадках вони можуть бути ознакою піднігтьової меланоми.

Форма нігтя також має значення

Ложкоподібні нігті можуть супроводжувати залізодефіцитну анемію або гіпотиреоз, а деформація у вигляді «барабанних паличок» — хронічні захворювання легень чи серця.

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Поперечні борозни, відомі як лінії Бо, можуть залишатися на нігті після періоду тимчасового порушення його росту, зокрема після тяжкої хвороби, операції чи травми.

Водночас фахівці застерігають: за одним лише виглядом нігтів неможливо достовірно визначити захворювання. Одна й та сама зміна може мати різні причини, а серйозна хвороба може взагалі не проявлятися на нігтях.

Тому раптові, незвичні або прогресуючі зміни краще обговорити з лікарем.

Нагадаємо, навіть незначні зміни форми, кольору чи структури нігтів іноді можуть сигналізувати про серйозні захворювання, які ще не проявилися іншими симптомами.

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