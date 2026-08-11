Курс валют на 11 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют / © Associated Press

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Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 11 серпня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 8 копійок та становить 44,83 грн. Показники євро та злотого також зросли на 17 та 4 копійок відповідно.

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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,83 (+8 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,78 (+17 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,04 (+4 коп.).

Як ми писали, у серпні різких стрибків курсу долара не очікується. За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, гривня може незначно послабитися, але ситуація залишатиметься під контролем НБУ. На курс впливатимуть сезонний попит на валюту, інфляція та міжнародна допомога Україні.

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