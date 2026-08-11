Путін дедалі більше ізолюється від росіян: що відбувається у Кремлі

Володимир Путін / © Associated Press

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Володимир Путін дедалі більше занепокоєний українськими ударами по території Росії та можливими викликами всередині країни. На цьому тлі Кремль посилює заходи безпеки навколо президента та тиск на політичних опонентів.

Про це пише Express.

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За даними видання, Путін нібито почав уникати поїздок до регіонів, які можуть зазнати атак українських безпілотників. Під час нещодавнього візиту до Казані перекривали вулиці, забороняли електросамокати та обмежували доступ до інтернету.

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Повідомляється також, що під час іншої поїздки до Сибіру на тлі дефіциту пального місцевим жителям тимчасово запропонували бензин за нижчими цінами, однак після від’їзду президента вони знову зросли.

Кремль посилює тиск на опозицію

На тлі війни та економічних проблем російська влада продовжує обмежувати політичну конкуренцію.

За інформацією видання, щонайменше 23 політикам заборонили брати участь у майбутніх парламентських виборах. Деяких громадян ув’язнили за нібито демонстрацію «екстремістської» символіки, зокрема пов’язаної з убитим опозиціонером Олексієм Навальним.

Політик Борис Надєждін, якого раніше влада толерувала, залишив Росію після погроз безпеці. Партія «Яблоко», яка виступає проти війни, також може зіткнутися з повною забороною.

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Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджел Гоулд-Девіс вважає, що поведінка Кремля не свідчить про впевненість у контролі над суспільством.

«На п’ятому році війни немає відчуття, що Кремль розслаблений або впевнений у своєму контролі над громадською думкою», — зазначив він.

За його словами, страх перед можливим викликом «знизу» лише посилюється.

Посилення пропаганди та ролі ФСБ

На цьому тлі російські чиновники демонструють публічну лояльність Путіну. Голова Держдуми В’ячеслав Володін разом із депутатами кілька разів скандував «Росія! Путін! Перемога!», після чого президент нагородив його медаллю.

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Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив на державному телебаченні, що прихід Путіна до влади нібито свідчить про те, що Росія «відзначена Богом».

Водночас, як стверджують джерела видання, Кремль розширює можливості ФСБ для придушення інакодумства.

Занепокоєння російської влади посилюють і атаки всередині країни. У матеріалі згадуються вибух у ресторані на Кудринській площі, внаслідок якого загинули п’ятеро людей, а також підрив автомобіля російського виробника безпілотників.

Крім того, українські удари, за даними видання, завдали серйозної шкоди логістичній інфраструктурі Wildberries, вивівши з ладу значну частину складських потужностей компанії.

Автори матеріалу вважають, що на тлі війни, економічних труднощів та атак по території Росії Путін дедалі більше дистанціюється від суспільства, а Кремль посилює контроль усередині країни.

Нагадаємо, США попередили про ризик атаки Росії на одну з країн НАТО. На тлі цих оцінок Велика Британія посилила патрулювання своїх вод та спостереження за російськими військовими силами та суднами.

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