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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2809
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2 хв

Мати за кордоном — батько в Україні: у Раді запропонували нову підставу для відстрочки

Нардеп пропонує надати право на відстрочку, якщо другий із батьків постійно живе за межами України або перебуває за кордоном щонайменше 90 днів протягом року.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію, зокрема, розширити перелік категорій громадян, які можуть отримати відстрочку. Тимчасове звільнення від військової служби рекомендують надати батькові, який самостійно виховує дитину в Україні через тривале перебування матері за кордоном.

Про це йдеться у законопроєкті №15494 від 10 серпня 2026 року.

Ініціатор проєкту — нардеп Георгій Мазурашу. Він пропонує надати одному з батьків право на відстрочку, якщо другий із батьків постійно живе за межами України або перебуває за кордоном щонайменше 90 днів протягом року.

«У такому разі дитина, яка залишається в Україні і росте лише з одним з батьків, і так вже є фактично постраждалою. Тож розглядати варіант мобілізувати єдину найближчу для дитини рідну людину, яка є поруч в Україні, — не гуманно, як мінімум», — вважає нардеп.

Які ще категорії громадян можуть отримати відстрочку

Він також пропонує надати право на відстрочку для громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час волонтерської діяльності в районах бойових дій або внаслідок ракетних ударів, бомбардувань чи безпосередніх бойових дій.

Наразі ця норма поширюється на військовозобов’язаних, чиї близькі родичі — чоловік або дружина, син, донька, батько, мати, рідний чи неповнорідний брат або сестра — загинули або зникли безвісти на фронті.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні подовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідно до ухваленого рішення, воєнний стан і мобілізація діятимуть від 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

Більшість відстрочок від мобілізації продовжується автоматично. Не потрібно повторно писати заяви та звертатися до ЦНАПу.

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