Мобілізація в Україні / © ТСН

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У Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію, зокрема, розширити перелік категорій громадян, які можуть отримати відстрочку. Тимчасове звільнення від військової служби рекомендують надати батькові, який самостійно виховує дитину в Україні через тривале перебування матері за кордоном.

Про це йдеться у законопроєкті №15494 від 10 серпня 2026 року.

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Ініціатор проєкту — нардеп Георгій Мазурашу. Він пропонує надати одному з батьків право на відстрочку, якщо другий із батьків постійно живе за межами України або перебуває за кордоном щонайменше 90 днів протягом року.

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«У такому разі дитина, яка залишається в Україні і росте лише з одним з батьків, і так вже є фактично постраждалою. Тож розглядати варіант мобілізувати єдину найближчу для дитини рідну людину, яка є поруч в Україні, — не гуманно, як мінімум», — вважає нардеп.

Які ще категорії громадян можуть отримати відстрочку

Він також пропонує надати право на відстрочку для громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час волонтерської діяльності в районах бойових дій або внаслідок ракетних ударів, бомбардувань чи безпосередніх бойових дій.

Наразі ця норма поширюється на військовозобов’язаних, чиї близькі родичі — чоловік або дружина, син, донька, батько, мати, рідний чи неповнорідний брат або сестра — загинули або зникли безвісти на фронті.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні подовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідно до ухваленого рішення, воєнний стан і мобілізація діятимуть від 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

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Більшість відстрочок від мобілізації продовжується автоматично. Не потрібно повторно писати заяви та звертатися до ЦНАПу.

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