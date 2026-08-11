Ілюзія підтримки: Кремль готує тотальний обман на виборах до Держдуми на окупованих територіях

Російські вибори / © Associated Press

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Росія планує масово фальсифікувати псевдовибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Кремль вимагає забезпечити там високу явку та підтримку «Єдиной России», щоб легітимізувати окупацію.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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«Вибори» до Держдуми Росії на ТОТ

Коваленко заявив, що Росія планує сфальсифікувати так звані вибори до Держдуми на окупованих територіях України. За його словами, адміністрація президента РФ Володимира Путіна поставила завдання забезпечити на ТОТ явку понад 65-70%, а також отримати для «Єдиной России» щонайменше 70% підтримки.

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«Самі ж вибори на ТОТ України є повністю незаконними, але росія хоче використати їх в якості легітимізації окупації», — акцентував керівник ЦПД.

Вибори до Держдуми — усі партії за продовження війни

Він також звернув увагу на те, що нинішня виборча кампанія до Держдуми РФ супроводжується тотальною риторикою на підтримку продовження війни. Усі політичні сили виступають за подальші бойові дії проти України. Водночас антивоєнну партію «Яблоко» демонстративно усунули від участі у виборах, аби вона не змогла отримати помітну частку голосів.

«Це ще один доказ того, що путінський режим не бачить майбутнього без війни і боїться показувати підтримку антивоєнних настроїв. У той же час, на росії все більше зростає прошарок населення, який виступає проти продовження війни. Переважно це жителі регіонів росії, хоча такі ж настрої фіксуються в москві, де вкрай негативно сприймають чутки про можливу мобілізацію», — повідомив Коваленко.

Він додав, що наразі ця частина російського суспільства не здатна організувати масштабні вуличні протести. Водночас очільник ЦПД провів паралель із Радянським Союзом, який зрештою розвалився через економічні проблеми та негативні настрої серед населення.

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Коваленко наголосив, що критика влади тоді часто залишалася на рівні приватних розмов людей у власних квартирах, однак згодом ці настрої стали одним із чинників розпаду СРСР.

Нагадаємо, Верховний суд РФ за позовом прокремлівської партії «Родина» зняв з виборів «Яблоко» — єдину легальну структуру, яка виступала за припинення вогню. Приводом стали нібито порушення в агітації та звинувачення в іноземному фінансуванні. Лідерів партії усунули через суди та арешти. На тлі заборони росіяни влаштували акцію протесту.

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