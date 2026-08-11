“Біль неможливо виміряти”: Росія вбила молоду пару, дівчина загинула незадовго до дня народження

Вікторія Слободянюк та 25-річний Максим Сухопар. Джерело: Глухів.City

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На Сумщині внаслідок атаки російського безпілотника загинули двоє місцевих жителів. Це 19-річна Вікторія Слободянюк та 25-річний Максим Сухопар.

Про це повідомляє «Суспільне Суми».

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Що відомо про загиблих

Трагедія сталася вранці 10 серпня на території Березівської громади Шосткинського району. Російський БпЛА влучив у цивільну територію, внаслідок чого двоє молодих людей загинули на місці.

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Вікторії Слободянюк було 19 років. Дівчина навчалася у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та активно долучалася до культурного життя рідного села.

Вона допомагала організовувати місцеві заходи та творчі вечори, виступала на сцені, танцювала, співала й декламувала вірші. За кілька тижнів Вікторія мала відсвяткувати 20-річчя.

Художня керівниця Слоутського сільського будинку культури Олена Нахабич згадує дівчину як талановиту та активну учасницю місцевого культурного життя. За її словами, Вікторія була незамінною ведучою заходів, а також разом із колективом брала участь у благодійних подіях на підтримку українських військових.

Разом із Вікторією загинув 25-річний Максим Сухопар.

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За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, російські війська вранці 10 серпня атакували Березівську громаду безпілотниками.

Окрім удару, який забрав життя двох молодих людей, у громаді зафіксували ще одну атаку російського БпЛА. Внаслідок неї травмувалися двоє чоловіків віком 60 років.

Нагадаємо, вночі 10 серпня російські війська завдали по Сумах п’ять ударів керованими авіабомбами. Влучання зафіксували на трьох локаціях у двох районах міста, пошкоджено житловий сектор. Загалом унаслідок атаки постраждали 14 людей, серед них 14-річна дитина, у якої медики діагностували гостру реакцію на стрес. Важких поранених, за попередніми даними, немає — більшість постраждалих отримали легкі травми або пережили гостру реакцію на стрес.

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