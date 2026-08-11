Таємниця віком 4500 років: нове відкриття проливає світло на будівництво єгипетської піраміди

Червона піраміда Дахшура, Єгипет. Фото: Olaf Tausch/CC BY 3.0

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Археологи запропонували нове пояснення призначення загадкових споруд біля Червоної піраміди в Дахшурі, Єгипет. Дослідники припускають, що вони могли бути частиною давньої гідравлічної системи, яка допомагала під час будівництва піраміди понад 4500 років тому.

Про це повідомило видання WP Tech.

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Червону піраміду звели за правління фараона Снофру приблизно 2590–2575 років до н. е. Її висота становить близько 105 метрів, а сама споруда вважається одним із найдавніших прикладів пірамід із гладкими гранями.

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Увагу науковців привернули дві видовжені споруди на південний захід від піраміди. Понад століття археологи припускали, що вони могли бути дорогами або пандусами для перевезення важких будівельних матеріалів. Однак дослідники з паризького інституту Paleotechnic запропонували іншу версію.

За допомогою супутникових знімків, аналізу рельєфу та картографування водозбору вони дійшли висновку, що споруди могли бути пов’язані з Ваді Дахшур — водотоком, який нині зник.

За новою гіпотезою, обидві конструкції могли бути частинами системи греблі. Східна споруда, ймовірно, допомагала утримувати воду, а західна могла сповільнювати течію, затримувати осад і регулювати надходження води до дренажного каналу.

Така система могла не лише захищати територію від раптових повеней, а й забезпечувати водні шляхи для транспортування вантажів, зокрема вапнякових блоків, деревини, харчів та інших необхідних ресурсів, ближче до будівельного майданчика.

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Нове дослідження також доповнює гіпотезу про зв’язок єгипетських пірамід із давніми рукавами Нілу. Науковці вивчають, чи могли водні шляхи використовуватися під час спорудження понад 30 пірамід між Гізою та Ліштом. Автори роботи не виключають, що під пісками долини Нілу досі можуть залишатися невиявлені гідравлічні конструкції, пов’язані з будівництвом стародавніх пам’яток.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протягом багатьох десятиліть археологи знаходили в стародавніх скелетах ідеально збережені мізки, і тепер нове дослідження нарешті пояснило хімічні процеси, які зупиняють розпад цих м’яких тканин.

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