Російський дрон залетів до Молдови під час атаки на Одещину: що відомо

Прапор Молдови / © Unsplash

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Увечері 10 серпня безпілотник з боку Одеської області порушив повітряний простір Молдови, після чого повернувся на територію України. Молдовські військові заявили, що характеристики дрону схожі на російський БПЛА «Герань-3».

Про це повідомляє Newsmaker.

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Що відомо про інцидент

За даними Служби повітряних операцій Національної армії Молдови, безпілотник виявили радарами о 23.:41. Він рухався з боку населеного пункту Степанівка Одеської області та перетнув повітряний простір сусідньої держави.

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Зазначається, що дрон пролетів над територією Молдови у районі села Приозерне Слободзейського району. Вже за хвилину, о 23:42, безпілотник залишивши повітряний простір країни та попрямував у бік Степанівки в Україні.

У молдовському Міноборони повідомили, що за технічними характеристиками об'єкт був схожим на безпілотник «Герань-3» (Shahed-238), який використовують російські війська.

Проліт дрону відбувся на тлі російської повітряної атаки по Одеській області. Приблизно цієї ж години місцеві одеські Telegram-канали повідомляли про рух російського безпілотника поблизу кордону з Молдовою.

У молдовській владі наголосили, що факт порушення повітряного простору був зафіксований засобами радіолокації.

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Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду відреагувала на інцидент із безпілотником, який увечері 10 серпня порушив повітряний простір країни. Вона заявила, що подібні випадки свідчать про зростання безпекових ризиків у регіоні.

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