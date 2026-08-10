"Ризик зростає": Санду відреагувала на падіння загадкового безпілотника в Молдові

Санду

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У Молдові після падіння безпілотника біля кордону з Україною виявили уламки, які можуть належати дрону-ракеті. Президентка країни Мая Санду заявила про зростання загрози для життя людей у регіоні.

Про це Санду написала у соцмережі X.

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Молдовська поліція завершила огляд місця вибуху біля села Крокмаз, неподалік українського кордону, де 9 серпня впав безпілотник. Попередньо правоохоронці встановили, що знайдені фрагменти можуть мати характеристики компонентів керованої ракети.

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Що відомо про падіння дрона

За даними молдовської поліції, уламки безпілотника виявили після вибуху в лісосмузі. Попередньо встановлено, що апарат зіткнувся з деревом на висоті близько 2,5 метра, після чого вибухнув.

Унаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав. Водночас уламки розлетілися на значну площу та пошкодили кілька приватних будинків у селі.

Правоохоронці зазначили, що виявлені частини мають характеристики, подібні до компонентів керованої ракети. Саме тому безпілотник попередньо класифікують як можливий дрон-ракету.

«Це вказує на те, що безпілотник може бути типу дрон-ракета», — повідомили у поліції.

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Водночас молдовські правоохоронці наголосили, що раніше на території країни не фіксували безпілотників такого типу.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що падіння безпілотника є прямим наслідком російської війни проти України.

За її словами, порушення повітряного простору створює небезпеку не лише для Молдови, а й для всього регіону.

«Це загрожує всім нам. Ризик для людського життя в нашому регіоні є реальним і зростає. Це має припинитися», — наголосила Санду.

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Молдовська сторона пов’язує посилення ризиків, зокрема, з активізацією російських атак по портовій інфраструктурі Одеської області. Через близькість до українського кордону уламки та безпілотники можуть опинятися на території сусідньої Молдови.

Як стало відомо, 13 липня 2026 року російський «Шахед» вибухнув на території Молдови після порушення повітряного простору країни. Постраждалих унаслідок інциденту, на щастя, не було. Втім молдовська влада попередила про небезпеку для країни.

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