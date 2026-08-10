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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4407
Час на прочитання
2 хв

Жінок без дітей закликають мобілізувати: зареєстрували петиції про рівний військовий обов’язок

У петиції пропонують залишити винятки для жінок, які мають медичні чи інші законні підстави для відстрочки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
1 коментар
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Жінок без дітей закликають мобілізувати: зареєстрували петиції про рівний військовий обов’язок

© http://twitter.com/mrskutcher

В Україні зареєстрували кілька електронних петицій, автори яких пропонують змінити підхід до військового обов’язку жінок.

Про це стало відомо з тексту петиції №41/010515-26еп на сайті уряду.

Подробиці ініціативи

Серед основних ідей, що висловлюються у петиціях, є:

  • Розширення військового обов’язку на працездатних жінок

  • Перегляд і вдосконалення існуючих норм щодо жіночої участі у військовій службі

Ініціативи покликані актуалізувати питання рівних прав і обов’язків у сфері оборони держави, а також адаптувати законодавство до сучасних викликів.

Автори петицій наголошують на важливості залучення жінок до військової служби в умовах воєнного часу, що могло б посилити обороноздатність країни.

Водночас у петиції пропонують зберегти захист для жінок, які виховують дітей.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо мобілізації жінок. Він передбачає процедуру виключення жінок з військового обліку у разі взяття з порушенням чинного законодавства України.

У документі пропонується, що у разі, коли жінка потрапила до реєстру військовозобов’язаних помилково, її мають автоматично звідти виключити після її заяви. Відповідно, також скасувати штраф у 17 тисяч гривень.

Наразі законопроєкт передано на розгляд керівництва парламенту для подальшого включення до порядку денного та обговорення у профільних комітетах.

В Україні зафіксовано принаймні 7 випадків, коли жінок без підстав помилково внесли до реєстру військовозобов’язаних. Їх навіть оголосили у розшук ТЦК. Попри те, що ці громадянки не підлягають обов’язковому військовому обліку, помилки в документах спричинили для них серйозні проблеми, зокрема юридичні обмеження та виклики з правоохоронцями. Владу закликають виправити такі помилки та запровадити механізм автоматичного виключення невиправдано внесених осіб із реєстрів.

Коментарі (1)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
15:09, 2026.08.10
И границы им закрыть как и для парней
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