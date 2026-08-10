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Жінок без дітей закликають мобілізувати: зареєстрували петиції про рівний військовий обов’язок
У петиції пропонують залишити винятки для жінок, які мають медичні чи інші законні підстави для відстрочки.
В Україні зареєстрували кілька електронних петицій, автори яких пропонують змінити підхід до військового обов’язку жінок.
Про це стало відомо з тексту петиції №41/010515-26еп на сайті уряду.
Подробиці ініціативи
Серед основних ідей, що висловлюються у петиціях, є:
Розширення військового обов’язку на працездатних жінок
Перегляд і вдосконалення існуючих норм щодо жіночої участі у військовій службі
Ініціативи покликані актуалізувати питання рівних прав і обов’язків у сфері оборони держави, а також адаптувати законодавство до сучасних викликів.
Автори петицій наголошують на важливості залучення жінок до військової служби в умовах воєнного часу, що могло б посилити обороноздатність країни.
Водночас у петиції пропонують зберегти захист для жінок, які виховують дітей.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо мобілізації жінок. Він передбачає процедуру виключення жінок з військового обліку у разі взяття з порушенням чинного законодавства України.
У документі пропонується, що у разі, коли жінка потрапила до реєстру військовозобов’язаних помилково, її мають автоматично звідти виключити після її заяви. Відповідно, також скасувати штраф у 17 тисяч гривень.
Наразі законопроєкт передано на розгляд керівництва парламенту для подальшого включення до порядку денного та обговорення у профільних комітетах.
В Україні зафіксовано принаймні 7 випадків, коли жінок без підстав помилково внесли до реєстру військовозобов’язаних. Їх навіть оголосили у розшук ТЦК. Попри те, що ці громадянки не підлягають обов’язковому військовому обліку, помилки в документах спричинили для них серйозні проблеми, зокрема юридичні обмеження та виклики з правоохоронцями. Владу закликають виправити такі помилки та запровадити механізм автоматичного виключення невиправдано внесених осіб із реєстрів.