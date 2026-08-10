Починається зі звичайного дзвінка: в Україні шириться нова небезпечна схема шахраїв

Шахраї / © Getty Images

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В Україні поширюється нова небезпечна шахрайська схема. Аферести залякують громадян кримінальною відповідальністю, схиляючи їх до виконання злочинів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Правоохоронці нещодавно задокументували один із таких фактів у Києві. 69-річному киянину, який раніше придбав онлайн біологічні добавки, зателефонував невідомий. Співрозмовник представився працівником СБУ та заявив, що придбані препарати нібито були російського виробництва, а тому чоловік начебто «спонсорував державу-агресора».

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Тоді він залякав пенсіонера кримінальною відповідальністю, але він міг її уникнути, якщо той забере зі схованки гранату та кине її на території автозаправної станції.

«Піддавшись залякуванню, чоловік виконав злочинну вказівку. Унаслідок події було пошкоджено автомобіль, який перебував на території АЗС. Кримінальне провадження розслідується як терористичний акт», — зазначили у Нацполіції.

Правоохоронці наголошують, що співробітники Служби безпеки України, Національної поліції чи будь-якого іншого правоохоронного органу ніколи не вимагають від громадян передавати гроші або матеріальні цінності нібито для їх перевірки чи уникнення відповідальності. Так само правоохоронці не дають вказівок вчиняти будь-які протиправні дії.

«Якщо ви отримали подібний дзвінок — не виконуйте жодних вказівок, не передавайте гроші чи особисті дані, не піддавайтеся психологічному тиску та негайно повідомте про це за номером 102», — звернулися до українців.

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Шахрайські схеми в Україні — що відомо

Нагадаємо, українські компанії почали отримувати анонімні листи від шахраїв, у яких вимагають гроші. Якщо вони цього не зроблять, то бізнес нібито постраждає від російських обстрілів.

У Держспецзв’язку розповіли, що шахраї нібито від імені співробітників СБУ звинувачують українців у державній зраді та вимагають гроші за «закриття справи».

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