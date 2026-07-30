Зодіакальний гороскоп на серпень 2026 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

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Два затемнення, які відбудуться в цей час, — повне сонячне 12 серпня та часткове місячне 28 серпня — свідчать про фатальність цього місяця. Початок серпня принесе зіткнення з несподіваними перешкодами, а будь-які починання, включаючи укладення шлюбу, придбання розкішних товарів або відкриття валютних рахунків, згодом принесуть не очікувану радість, а розчарування та розчарування.

Протягом так званого «коридору затемнень», від 12 до 28 липня, слід особливо дбайливо ставитися до близьких і коханих людей: сварка, що сталася в цей час, може тривати довго, а в деяких випадках назавжди, внесе негативні зміни в життя.

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Сонячне затемнення у знаку Лева може призвести до смерті політичних діячів різних країн, видатних митців та коронованих осіб. Місячне затемнення у знаку Риб викличе у суспільстві вибухонебезпечну інформацію, яка може стати причиною соціального невдоволення та народних заворушень.

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Наприкінці місяця ми можемо зіткнутися з нервовими зривами, ошуканством та емоційним вигоранням — варто заздалегідь подбати про те, як зберегти внутрішню гармонію та спокій.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Романтичні стосунки, які виникнуть у цей час, не тільки прикрасять життя, а й подарують натхнення, що особливо важливо для тих, чия професія безпосередньо — і навіть опосередковано — пов’язана з творчістю.

Усе, що буде створено в цей час, заслуговуватиме на почесне звання «шедевра», тож не варто відволікатися, марно витрачаючи дорогоцінний час. Ложкою дьогтю в бочці меду подій місяця стане необхідність брати участь у великій кількості нудних офіційних заходів, тоді як бажання буде лише одне — займатися улюбленою справою, не відволікаючись на розв’язання другорядних питань.

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Телець

Незважаючи на те, що цього місяця на перший план вийдуть турботи, пов’язані з власним будинком — їм доведеться приділяти багато часу й уваги, найцікавіші події відбуватимуться на робочому місці.

До того ж вони можуть стосуватися не лише суто професійних, а й особистих питань, і вилитися у довгоочікуване просування кар’єрними сходами та яскравий і бурхливий службовий роман. Також дуже важливо звернути увагу на стан свого здоров’я та поліпшення зовнішнього вигляду: бажано пройти профілактичний медичний огляд і кілька разів відвідати косметолога.

Близнята

Головним заняттям представників цього знака в наступному місяці стане спілкування, в якому вони, як правило, досягають значних висот і приголомшливих успіхів. Зірки підготували безліч зустрічей із рідними, короткі — насамперед ділові — поїздки та активне листування в месенджерах.

Водночас приємна несподіванка може стосуватися як стосунків із дітьми, які потішать батьків своїми успіхами у навчанні чи спорті, так і творчості: тут є ймовірність отримати грант на втілення в життя цікавих і перспективних ідей.

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Рак

Успіх супроводжуватиме представників цього знака у всіх сферах — від професійної до особистої, але особливу увагу слід приділити вирішенню фінансових питань: перспективний проєкт, запропонований у цей час керівництвом, за умови вражаючого результату дозволить непогано заробити.

Єдине, що може ускладнити життя та роботу в цей час, — підвищена вразливість та чутливість: ці риси, властиві їм завжди, у серпні набудуть ще більшої гостроти. Необхідно звернути увагу на важливу інформацію, яка надійде в останні дні місяця.

Лев

Перебуваючи в центрі уваги зірок і планет, потрібно діяти активно й з ентузіазмом, інакше можна втратити цілу купу щасливих можливостей, що випали саме на цей час. Імовірні нові знайомства, які згодом можуть перерости у серйозні та тривалі стосунки, а поки що романтичні побачення створять незабутню атмосферу останнього літнього місяця та залишать про нього приємні спогади.

Не можна виключати й подорожі до далеких країн, а також зустрічі з людьми з далеких країв — це можуть бути як старі, так і нові знайомі, які з’являться у вашому житті надовго й на серйоз.

Діва

Більша частина серпня — час відпочинку та релаксу, коли можна дозволити собі нікуди не поспішати й отримувати задоволення від життя у всіх його виявах. Щоправда, настрій може затьмарити емоційний дисбаланс, який виявиться в цей час, але тут все залежатиме лише від самих представників знака — чи зможуть вони з ним впоратися, чи ні.

Наприкінці місяця слід провести внутрішній та зовнішній аудит, оцінивши як свій внутрішній стан, так і вчинки, здійснені останнім часом.

Терези

Чарівність і шарм, якими наділені представники цього знака зодіаку, привернуть до них безліч шанувальників, до того ж серед них може трапитися старий знайомий, який переглянув своє ставлення та замінив дружні почуття на кохання — можливо, нерозділене.

Уникнути конфлікту з керівництвом, а заразом і піднятися на кілька щаблів кар’єрних сходів, можна буде, активно працюючи над новим — і дуже важливим — професійним проєктом. В останній декаді місяця потрібно розробляти позитивний план на майбутнє.

Скорпіон

Серпень поверне представників цього знака до подій, які свого часу залишилися невирішеними — тепер своєрідний статус-кво «розморозиться», а результати виявляться набагато кращими, ніж можна було очікувати.

Особливої уваги потребуватиме сфера кар’єри, події в якій не можна назвати інакше, як відродженням: тут — під впливом натхнення, що з’явилося, — вдасться не тільки досягти всіх раніше поставлених цілей, а й перевершити їх. У незрозумілих життєвих ситуаціях потрібно звертатися за допомогою до друзів: вони стануть на ваше місце, все зрозуміють, роз’яснять і врегулюють.

Стрілець

Усі найважливіші — як професійні, так і особисті — події в житті представників цього знака будуть пов’язані з-за кордону: у першому випадку звідти прибудуть ділові партнери та гроші, у другому — далекі подорожі принесуть як чудові умови для відпочинку, так і доленосні знайомства.

Друга половина місяця вимагатиме обережності: тоді особливо важливо буде утриматися від занять екстремальними видами спорту та не порушувати правил дорожнього руху — як за кермом, так і під час переходу дороги, не витрачати всі гроші до останньої копійки — така необачність може обійтися досить дорого.

Козоріг

Серпень вимагатиме обережного та ощадливого ставлення до грошей, особливо чужих — тих, що належать діловим партнерам або банкам, але й власні кошти не варто витрачати без крайньої необхідності. Можливим у цей час стресам потрібно протиставити вміння методично працювати та стримувати емоції, які в іншому разі зашкодять особистим стосункам.

У сімейному житті, що зайшло в глухий кут, можливе «перезавантаження», яке виведе партнерів на новий — набагато щасливіший — рівень: головне — не чекати, коли все владнається само собою, а докладати до цього зусиль.

Водолій

У стосунках із партнерами слід бути готовими до того, що — як у професійній діяльності, так і в особистому житті — ніхто не буде радитися з представниками цього знака — їх просто поставлять перед фактом. Але, якщо задуматися над ситуацією, стане зрозуміло, що це не так уже й погано: у разі невдачі відповідати за неї доведеться іншим.

Ті, хто пов’язаний із творчістю, зіткнуться зі сплеском цілком заслуженої популярності, яка матиме як приємний, так і зворотний бік: необхідність з’являтися на світських заходах та спілкуватися з журналістами, даючи інтерв’ю.

Риби

Час нових можливостей, які торкнуться представників цього знака, чим би вони не займалися: ті, хто прагне зробити успішну професійну кар’єру, отримають вигідну — зокрема, й у фінансовому плані — пропозицію, а ті, хто збирається навчатися, зможуть вступити до престижного навчального закладу.

Головне — не доводити робочий процес до авралу, оскільки це може призвести до втоми та нездужання: усе треба робити поступово й вчасно, саме в цьому полягає запорука успіху. Остання декада серпня передбачає опору на ділових партнерів: самотужки в цей час нічого не вдасться зробити.

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