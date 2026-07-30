«Наступні 100 днів можуть вирішити війну»: Туск заінтригував заявою після атаки РФ

Дональд Туск. / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні. Інцидент із порушенням повітряного простору країни лише зміцнив його рішучість і надалі підтримувати Україну.

Про це він заявив під час брифінгу у Люблінському воєводстві, де впала ракета, пише The Guardian.

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За словами Туска, безпека Польщі безпосередньо залежить від здатності українських військових ефективно захищати свій повітряний простір.

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«Безпека Польщі однозначно залежить від ефективних дій українських військових, зокрема в повітрі. Якби українці мали набагато більше того, чого вони весь цей час просили, можливо, цю балістичну ракету не запустили б у напрямку Польщі», — наголосив міністр.

Очільник уряду Польщі додав: Варшава рішуче налаштована зробити все можливе, «щоб Україна не програла цю війну».

«Ситуація цілком зрозуміла: наступні 100 днів можуть вирішити долю цієї війни, і шанси на перемогу становлять 50 на 50», — висловився Туск, згадуючи свою розмову з президентом Володимиром Зеленським напередодні увечері.

Він вказав на президента США Дональда Трампа, «деяких інших людей» та генерального директора SpaceX Ілона Маска як на одних із найвпливовіших людей, які можуть вирішити результат конфлікту.

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Як повідомлялося, Туск заявив, що під час вчорашньої зустрічі в Любліні президент Володимир Зеленський попередив його про підготовку РФ масштабного повітряного удару по Україні. Наразі польські служби продовжують встановлювати походження об’єкта, який залетів на територію країни.

Водночас у Європі жорстко відреагували на інцидент з ракетою у Польщі. Зокрема, президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що дії Кремля становлять «загрозу для всієї Європи», адже агресія РФ виходить далеко за межі України.

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