«Вікна затряслися, ми всі вибігли»: поляки розповіли про гучні вибухи і страшну ніч через падіння ракети

Польська політика.

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Вночі у частині Люблінського воєводства лунали сирени про повітряну тривогу. Мешканці Туробіна і Тарнави чули вибухи. Поблизу населених пунктів, ймовірно, впала російська ракета.

Мешканці розповіли, що чули надзвичайно гучний вибух, повідомляють RMF24/PAP і Wirtualna Polska.

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Жителі Тарнави-Колонії досі оговтуються після нічного інциденту. За словами місцевих мешканців, спочатку вони почули потужний вибух, а згодом побачили в небі військову техніку. Гучний звук вибуху та поява екстрених служб викликали занепокоєння серед людей.

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13-річний Максиміліан Горкевич Тарнавської Колонії розповів, що після 3 ночі було дуже гучно. Зокрема, через гул літаків. Згодом пролунав сильний вибух.

«Вікно було зачинене, але раптом від гуркоту воно відчинилося. Потім завила сирена», — розповів він.

Інший мешканець Генрік також розповів про гучний вибух.

«Я не знав, що це було. Потім навколо літали літаки. Якби вони влучили в нашу квартиру, усі б загинули», — висловився він.

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Пан Домінік із сусіднього міста розповів, що близько четвертої години пролунав гучний гуркіт, схожий на вибух.

«Вікна в будинках тремтіли, і було видно, як піднімається клуб диму. Було чутно гуркіт, ніби серійну стрілянину. Важко це описати, ніби пролунало кілька пострілів з кулемета, а потім і стався саме цей вибух», — розповів він.

Інший мешканець розповів, що «у всьому своєму житті ми ніколи не чули нічого подібного». Він порівняв тряску із землетрусом.

Інший свідок розповів, що вибух був настільки гучним, що мешканці одразу вибігли на вулицю.

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«Я почув щось схоже на вибух, величезний вибух. (…) Вікна в квартирі затряслися. Ми всі вибігли», — розповів він.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні вранці 30 липня у Люблінському воєводстві за 80 км від українського кордону, пролунали сирени повітряної тривоги. Вибухи були зафіксовані поблизу населених пунктів Туробін і Тарнава. У Тарнаві-Колонії впав невідомий об’єкт.

Діаметр вирви становить близько 10 метрів. Поруч із місцем падіння також виявили обгорілі металеві фрагменти.

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