На Київщині підлітки скинули пакет із водою з 7-го поверху на візок із немовлям: що кажуть у поліції

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У Васильківській громаді на Київщині двоє 14-річних хлопців скинули з вікна багатоповерхівки пакети з водою. Один із них влучив у дитячий візок, де перебувало тримісячне немовля.

Про це повідомили у поліції Київщини.

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Інцидент стався 28 липня. Про подію правоохоронцям розповів батько дитини. На місце приїхали поліцейські та медики.

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Як з'ясували правоохоронці, двоє підлітків були в гостях у знайомого та вирішили повторити побачене у соцмережах. Вони набрали воду у два прозорі пакети й викинули їх із вікна сьомого поверху.

Один із пакетів влучив у візок із маленькою дитиною. Немовля оглянули медики, після чого його разом із матір’ю доправили до лікарні.

Поліцейські встановили учасників події та склали адміністративні матеріали щодо матерів обох неповнолітніх за ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Раніше у польській Легниці жінка напала на двох українських дівчат-підлітків та чоловіка, який заступився за них. За словами родини потерпілих, конфлікт почався після того, як нападниці не сподобалося, що діти розмовляли українською. Жінка нібито вдарила одну дівчину в шию, іншу — в обличчя, а також завдала ударів чоловіку, який намагався їх захистити. Польська поліція підтвердила факт інциденту, встановлює обставини та перевіряє можливий мотив через національність потерпілих.

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