Пасажир Ryanair, якого ледь не висмоктало з літака, може розбагатіти

Літак Ryanair / © Associated Press

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Пасажир Ryanair Любіша Карович, який під час польоту опинився частково за межами літака через розбитий ілюмінатор, може отримати багатомільйонну компенсацію.

Як повідомляє LADbible, адвокат Васілеос Ціарас заявив, що представляє 36 пасажирів рейсу та готує позов, який потенційно може коштувати відповідачам десятки мільйонів євро.

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Інцидент стався 10 липня невдовзі після вильоту з Салоніків до Меммінгена. 61-річний Карович сидів біля вікна, коли воно раптово розбилося. Його голову та праву руку витягнуло назовні, а дружина Світлана схопила чоловіка за ноги.

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«Я одразу відреагувала і схопила його за ноги. Я подумала: „Якщо ми помремо — то разом“», — згадувала вона.

Двоє інших пасажирів допомогли затягнути Каровича назад у салон.

Чоловік кілька разів втрачав свідомість

За словами Каровича, він майже нічого не пам’ятає про сам момент аварії.

«Лише на одну мить я був притомний і не можу згадати решту», — розповідав він.

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Після інциденту чоловік отримав опіки, травми правої руки, вуха та ока, а також тимчасовий параліч правої частини тіла. Йому наказали носити шийний комір протягом шести тижнів.

«Щоразу, коли я заплющую очі, переді мною постають картини цього кошмару», — казав Карович.

Він також зізнався, що більше не наважується літати.

Уламок двигуна пробив фюзеляж

Попередній звіт NTSB встановив, що лопать вентилятора двигуна відірвалася невдовзі після зльоту, а уламки пробили фюзеляж і розбили ілюмінатор.

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«Уламки двигуна пробили фюзеляж, і в салоні сталася розгерметизація», — йдеться у звіті.

У двигуні також виявили рештки птаха. Однак адвокат Каровича заявив, що «самі лише птахи не могли спричинити такі масштабні пошкодження».

Остаточна причина аварії поки не встановлена.

Позов можуть подати проти кількох компаній

Ціарас зазначив, що остаточне рішення залежатиме від результатів розслідування.

«Чи будемо ми позиватися проти Ryanair, Boeing, компаній із технічного обслуговування чи виробника двигунів — або проти кількох із зазначених компаній — ми зможемо оголосити лише після того, як з’явиться остаточний звіт», — сказав він.

Адвокат також різко відреагував на слова керівника Ryanair Майкла О’Лірі, який заперечував, що Каровича фактично висмоктало з літака.

«Сказати, що ніхто не був зовні літака, — безглуздо», — заявив Ціарас.

За його словами, близько 70 людей стали свідками події.

Сам Карович називає те, що вижив, дивом: «Я щасливий. Не пам’ятаю багато чого, але я все ще живий».

Нагадаємо, на відео, опублікованому бортпровідником Ryanair, було видно, що на літаку бракувало лопаті двигуна та були пошкодження на зовнішній поверхні корпусу, після чого камера перейшла на розбите вікно.

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