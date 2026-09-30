Яке свято 7 жовтня 2026 року / © ТСН

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7 жовтня 2026 року — середа. 1686-й день війни в Україні.

Яке свято 7 жовтня

7 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Сергія і Вакха / © pexels.com

7 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Сергія і Вакха. За церковним переданням, вони були високопоставленими військовими та близькими друзями. Обидва таємно сповідували християнство. Коли це стало відомо, від них вимагали принести жертву язичницьким богам. Сергій і Вакх відмовилися, через що їх позбавили військових відзнак і піддали тортурам. Вакх помер від катувань. Сергія після подальших мук стратили через обезголовлення приблизно на початку IV століття на території сучасної Сирії.

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7 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день мирного спілкування / © pexels.com

7 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день мирного спілкування. Цей день звертає увагу на емпатію, активне слухання, повагу до іншої думки та ненасильницьке спілкування. Йдеться не про необхідність завжди погоджуватися, а про вміння висловлювати незгоду так, щоб не руйнувати гідність і взаємну повагу.

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7 жовтня Всесвітній день повітряної кульки / © pexels.com

Також 7 жовтня Всесвітній день повітряної кульки. Припадає на першу середу жовтня. Це неофіційне свято присвячене повітряним кулькам як символу радості, свята, дитинства та яскравих емоцій. Його пов’язують із професійною спільнотою декораторів та майстрів, які створюють із кульок фігури, композиції й святкове оформлення.

7 жовтня Всесвітній день бавовни / © pexels.com

А ще 7 жовтня Всесвітній день бавовни. Його мета — нагадати про значення бавовни для світової економіки та життя мільйонів людей. Ця культура дає не лише волокно для одягу й текстилю: її насіння використовують для виробництва олії, кормів та інших продуктів.

7 жовтня святкують Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію / © pexels.com

7 жовтня святкують Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію. Тригемінальна невралгія уражає трійчастий нерв, який передає відчуття від обличчя до мозку. Вона може спричиняти раптові напади дуже сильного, гострого або схожого на удар струмом болю в ділянці обличчя. Напади іноді провокують звичайні дії — розмова, жування, чищення зубів або навіть легкий дотик до шкіри.

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