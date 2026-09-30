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Какой 7 октября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
7 октября Международный день мирного общения. Верующие чтят память мучеников Сергея и Вакха. До Нового года осталось 90 дней.
7 октября 2026 года — среда. 1686-й день войны в Украине.
Какой праздник 7 октября
7 октября верующие празднуют День памяти мучеников Сергея и Вакха. По церковным преданиям они были высокопоставленными военными и близкими друзьями. Оба тайно исповедовали христианство. Когда это стало известно, они потребовали принести жертву языческим богам. Сергей и Вакх отказались, из-за чего их лишили военных знаков отличия и подвергли пыткам. Вакх умер от пыток. Сергея после дальнейших мучений казнили из-за обезглавления примерно в начале IV века на территории современной Сирии.
7 октября в Украине и мире празднуют Международный день мирного общения. Этот день обращает внимание на эмпатию, активное слушание, уважение другого мнения и ненасильственное общение. Речь идет не о необходимости всегда соглашаться, а об умении выражать несогласие так, чтобы не разрушать достоинство и взаимное уважение.
Также 7 октября Всемирный день воздушного шарика. Выпадает на первую среду октября. Этот неофициальный праздник посвящен воздушным шарам как символ радости, праздника, детства и ярких эмоций. Его связывают с профессиональным сообществом декораторов и мастеров, которые создают из шаров фигуры, композиции и праздничное оформление.
А еще 7 октября Всемирный день хлопка. Его цель — напомнить о значении хлопка для мировой экономики и жизни миллионов людей. Эта культура дает не только волокно для одежды и текстиля: семена используют для производства масла, кормов и других продуктов.
7 октября празднуют Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии. Тригеминальная невралгия поражает тройничный нерв, передающий ощущения от лица мозгу. Она может вызывать внезапные приступы очень сильной, острой или похожей на удар током боли в области лица. Приступы иногда провоцируют обычные действия — разговор, жевание, чистка зубов или даже легкое прикосновение к коже.