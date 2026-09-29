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Погода в Україні: антициклон принесе тепло до +23 та штормовий вітер
В Україні очікується до +24 градусів тепла, але в деяких регіонах оголошено перший рівень небезпечності через сильні пориви вітру.
Поки потужний антициклон забезпечує українцям переважно ясні та теплі дні, метеорологи радять готуватися до різкої зміни погоди найближчим часом.
Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що «бабине літо» ще триває, проте наближаються осінні заморозки.
«Виступ масштабного антициклону зі сходу заблокував рух до нашого регіону циклонів як з Атлантики, так і з південних морів. Їхня протидія зумовлює посилений градієнтний вітер, але не порушує сонячну стабільність, — зауважує Постригань.
За словами синоптика, у період з 29 вересня по 1 жовтня утримуватиметься сонячна погода з нічною температурою від +5 до +10 градусів тепла та денним прогріванням до +15…+20 градусів. Уже наприкінці тижня до регіону зайде прохолодне повітря з північного сходу, що спричинить зниження температури вдень до +11…+16 градусів, а вночі до +3…+8 градусів тепла.
«Завдяки додатковому вихолоджуванню, вночі при ясному небі на поверхні ґрунту можливі перші осінні заморозки інтенсивністю 0-3º», — попереджає Постригань.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, 29 вересня по всій країні утримається малохмарна погода без дощів. Жителям західних областей у нічні та ранкові години варто очікувати на туман, який місцями погіршить видимість.
Переважатиме північно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с, проте у південних регіонах після обіду можливі штормові пориви до 15-20 м/с. Загалом по Україні нічна температура коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +15…+20 градусів.
На півдні традиційно буде тепліше: від +9 до +14 градусів уночі та до +18…+23 градусів удень. У Карпатах стовпчики термометрів покажуть +1…+6 градусів тепла вночі та +10…+15 градусів вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у велких українських містах 29 вересня.
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