Так цвітну капусту ви ще не закручували: топ-3 прості рецепти на зиму

Цвітна капуста. / © Credits

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Поки триває сезон цвітної капусти, саме час подбати про смачні домашні заготовки на зиму. Її можна не лише маринувати окремими суцвіттями — з цвітної капусти виходять яскраві салати, ароматні овочеві асорті та пікантні закуски.

ТСН.ua підготував три рецепти, які допоможуть урізноманітнити домашні запаси та здивувати рідних незвичайним смаком.

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Салат із цвітної капусти, перцю та моркви

Інгредієнти:

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1 кг цвітної капусти

500 г болгарського перцю

300 г моркви

300 г помідорів

5 зубчиків часнику

150 мл соняшникової олії

100 мл 9% оцту

2 ст. л. цукру

1 ст. л. солі

5–6 горошин чорного перцю

2 лаврові листки

Приготування:

Цвітну капусту розберіть на невеликі суцвіття та проваріть у киплячій воді 3–4 хв. Відкиньте на друшляк. Моркву наріжте тонкою соломкою, болгарський перець — смужками, помідори — невеликими шматочками. У великій каструлі змішайте овочі, додайте подрібнений часник, олію, сіль, цукор, перець і лавровий лист. Доведіть суміш до кипіння та тушкуйте близько 10 хв. Потім влийте оцет і готуйте ще 2–3 хв. Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки, закрутіть кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Овочеве асорті

Інгредієнти:

800 г цвітної капусти

500 г огірків

400 г помідорів чері

300 г болгарського перцю

200 г моркви

1 цибулина

5–6 зубчиків часнику

2–3 парасольки кропу

2–3 листки хрону

2 лаврові листки

8–10 горошин чорного перцю

Для маринаду:

1 л води

2 ст. л. солі

3 ст. л. цукру

100 мл 9% оцту

Приготування:

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Цвітну капусту розберіть на суцвіття та бланшуйте 3 хв. Огірки наріжте великими шматками, перець -смужками, моркву — кружальцями, цибулю — кільцями. На дно стерилізованих банок покладіть кріп, хрін, часник, лавровий лист і перець. Потім викладіть овочі шарами. Для маринаду закип’ятіть воду із сіллю та цукром. Зніміть із вогню, влийте оцет і перемішайте. Залийте овочі гарячим маринадом, накрийте кришками та стерилізуйте банки приблизно 15 хв. Закрутіть, переверніть і залиште охолоджуватися.

Цвітна капуста з гірчицею та часником

Інгредієнти:

1,2 кг цвітної капусти

1 головка часнику

1–2 гострі перці

2 ст. л. зерен гірчиці

2 лаврові листки

8–10 горошин чорного перцю

2–3 парасольки кропу

Для маринаду:

1 л води

2 ст. л. солі

3 ст. л. цукру

100 мл 9% оцту

Приготування:

Цвітну капусту розберіть на невеликі суцвіття та проваріть 3 хв. Гострий перець наріжте кільцями. На дно стерилізованих банок покладіть кріп, часник, гірчицю, лавровий лист і чорний перець. Наповніть банки цвітною капустою, додаючи між суцвіттями кільця гострого перцю. Воду закип’ятіть із сіллю та цукром. Зніміть із плити, влийте оцет і одразу залийте маринадом капусту. Накрийте банки кришками та стерилізуйте 15 хвилин. Потім герметично закрутіть, переверніть і залиште до охолодження.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами квашених помідорами на зиму.

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