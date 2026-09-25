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Не лише квашена: незвичайні закрутки з капусти, які варто приготувати
Якщо хочеться урізноманітнити домашні запаси, спробуйте три прості рецепти з капустою - заготовки не потребують складних інгредієнтів.
Зараз саме час готувати домашні закрутки з білокачанної капусти, адже у цей період вона дуже соковита. З неї можна приготувати не лише традиційну квашену капусту, а й ароматні мариновані салати, які взимку стануть чудовим доповненням до картоплі, м’яса чи святкового столу.
ТСН.ua підготував три незвичайні рецепти для закруток капусти на зиму.
Маринована капуста з морквою
Інгредієнти:
1,5 кг білокачанної капусти
300 г моркви
5–6 зубчиків часнику
1 л води
2 ст. л. солі
3 ст. л. цукру
100 мл оцту 9%
100 мл соняшникової олії
5–6 горошин чорного перцю
2 лаврові листки
Приготування:
Капусту тонко нашаткуйте, моркву натріть на крупній тертці, а часник наріжте пластинками. Усі овочі змішайте у великій мисці.
Готуємо маринад. Для цього закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор, лавровий лист і чорний перець. Проваріть кілька хвилини, аби сухі інгредієнти розчинилися. Зніміть з вогню. Додайте оцет і олію.
Щільно наповніть стерилізовану банку капустою з морквою, а потім залийте гарячим маринадом.
Накрийте кришкою і стерилізуйте 15–20 хв. Закрутіть, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Капуста з буряком і часником
Інгредієнти:
1,5 кг білокачанної капусти
300 г буряка
1 головка часнику
1 л води
2 ст. л. солі
3 ст. л. цукру
100 мл оцту 9%
5–6 горошин чорного перцю
3–4 горошини духмяного перцю
2 лаврові листки
Приготування:
Капусту наріжте великими шматками або квадратами, буряк тонкими скибочками, а часник просто розберіть на зубчики.
До стерилізованої банки викладіть капусту шарами, чергуючи її з буряком і часником.
Готуємо маринад. Закип’ятіть воду із сіллю, цукром, лавровим листом і перцем. Проваріть кілька хвилин, а потім додайте оцет.
Залийте капусту гарячим маринадом. Накрийте кришкою та стерилізуйте 15–20 хв. Закрутіть банку, переверніть і залиште до охолодження.
Капуста з болгарським перцем
Інгредієнти:
1,2 кг білокачанної капусти
400 г болгарського перцю
200 г моркви
1–2 гострі перці
5 зубчиків часнику
1 л води
2 ст. л. солі
3 ст. л. цукру
100 мл оцту 9%
100 мл соняшникової олії
5 горошин чорного перцю
2 лаврові листки
Приготування:
Капусту тонко нашаткуйте. Моркву натріть, болгарський перець наріжте соломкою, гострий перець — тонкими кільцями, а часник подрібніть.
Змішайте всі овочі у великій мисці та залиште на 15–20 хв, аби вони пустили трохт соку.
Готуємо маринад. Для цього закип’ятіть воду із сіллю, цукром, лавровим листом і чорним перцем. Зніміть з вогню, додайте оцет та олію.
Розкладіть овочеву суміш у стерилізовані банки, злегка ущільнюючи. Після цього залийте гарячим маринадом. Стерилізуйте банки 15–20 хв та герметично закрутіть.
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