Не лише квашена: незвичайні закрутки з капусти, які варто приготувати

Капуста / © pexels.com

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Зараз саме час готувати домашні закрутки з білокачанної капусти, адже у цей період вона дуже соковита. З неї можна приготувати не лише традиційну квашену капусту, а й ароматні мариновані салати, які взимку стануть чудовим доповненням до картоплі, м’яса чи святкового столу.

ТСН.ua підготував три незвичайні рецепти для закруток капусти на зиму.

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Маринована капуста з морквою

Інгредієнти:

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1,5 кг білокачанної капусти

300 г моркви

5–6 зубчиків часнику

1 л води

2 ст. л. солі

3 ст. л. цукру

100 мл оцту 9%

100 мл соняшникової олії

5–6 горошин чорного перцю

2 лаврові листки

Приготування:

Капусту тонко нашаткуйте, моркву натріть на крупній тертці, а часник наріжте пластинками. Усі овочі змішайте у великій мисці. Готуємо маринад. Для цього закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор, лавровий лист і чорний перець. Проваріть кілька хвилини, аби сухі інгредієнти розчинилися. Зніміть з вогню. Додайте оцет і олію. Щільно наповніть стерилізовану банку капустою з морквою, а потім залийте гарячим маринадом. Накрийте кришкою і стерилізуйте 15–20 хв. Закрутіть, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Капуста з буряком і часником

Інгредієнти:

1,5 кг білокачанної капусти

300 г буряка

1 головка часнику

1 л води

2 ст. л. солі

3 ст. л. цукру

100 мл оцту 9%

5–6 горошин чорного перцю

3–4 горошини духмяного перцю

2 лаврові листки

Приготування:

Капусту наріжте великими шматками або квадратами, буряк тонкими скибочками, а часник просто розберіть на зубчики. До стерилізованої банки викладіть капусту шарами, чергуючи її з буряком і часником. Готуємо маринад. Закип’ятіть воду із сіллю, цукром, лавровим листом і перцем. Проваріть кілька хвилин, а потім додайте оцет. Залийте капусту гарячим маринадом. Накрийте кришкою та стерилізуйте 15–20 хв. Закрутіть банку, переверніть і залиште до охолодження.

Капуста з болгарським перцем

Інгредієнти:

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1,2 кг білокачанної капусти

400 г болгарського перцю

200 г моркви

1–2 гострі перці

5 зубчиків часнику

1 л води

2 ст. л. солі

3 ст. л. цукру

100 мл оцту 9%

100 мл соняшникової олії

5 горошин чорного перцю

2 лаврові листки

Приготування:

Капусту тонко нашаткуйте. Моркву натріть, болгарський перець наріжте соломкою, гострий перець — тонкими кільцями, а часник подрібніть. Змішайте всі овочі у великій мисці та залиште на 15–20 хв, аби вони пустили трохт соку. Готуємо маринад. Для цього закип’ятіть воду із сіллю, цукром, лавровим листом і чорним перцем. Зніміть з вогню, додайте оцет та олію. Розкладіть овочеву суміш у стерилізовані банки, злегка ущільнюючи. Після цього залийте гарячим маринадом. Стерилізуйте банки 15–20 хв та герметично закрутіть.

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