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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
389
Час на прочитання
2 хв

Не лише квашена: незвичайні закрутки з капусти, які варто приготувати

Якщо хочеться урізноманітнити домашні запаси, спробуйте три прості рецепти з капустою - заготовки не потребують складних інгредієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Капуста

Капуста / © pexels.com

Зараз саме час готувати домашні закрутки з білокачанної капусти, адже у цей період вона дуже соковита. З неї можна приготувати не лише традиційну квашену капусту, а й ароматні мариновані салати, які взимку стануть чудовим доповненням до картоплі, м’яса чи святкового столу.

ТСН.ua підготував три незвичайні рецепти для закруток капусти на зиму.

Маринована капуста з морквою

Інгредієнти:

  • 1,5 кг білокачанної капусти

  • 300 г моркви

  • 5–6 зубчиків часнику

  • 1 л води

  • 2 ст. л. солі

  • 3 ст. л. цукру

  • 100 мл оцту 9%

  • 100 мл соняшникової олії

  • 5–6 горошин чорного перцю

  • 2 лаврові листки

Приготування:

  1. Капусту тонко нашаткуйте, моркву натріть на крупній тертці, а часник наріжте пластинками. Усі овочі змішайте у великій мисці.

  2. Готуємо маринад. Для цього закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор, лавровий лист і чорний перець. Проваріть кілька хвилини, аби сухі інгредієнти розчинилися. Зніміть з вогню. Додайте оцет і олію.

  3. Щільно наповніть стерилізовану банку капустою з морквою, а потім залийте гарячим маринадом.

  4. Накрийте кришкою і стерилізуйте 15–20 хв. Закрутіть, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Капуста з буряком і часником

Інгредієнти:

  • 1,5 кг білокачанної капусти

  • 300 г буряка

  • 1 головка часнику

  • 1 л води

  • 2 ст. л. солі

  • 3 ст. л. цукру

  • 100 мл оцту 9%

  • 5–6 горошин чорного перцю

  • 3–4 горошини духмяного перцю

  • 2 лаврові листки

Приготування:

  1. Капусту наріжте великими шматками або квадратами, буряк тонкими скибочками, а часник просто розберіть на зубчики.

  2. До стерилізованої банки викладіть капусту шарами, чергуючи її з буряком і часником.

  3. Готуємо маринад. Закип’ятіть воду із сіллю, цукром, лавровим листом і перцем. Проваріть кілька хвилин, а потім додайте оцет.

  4. Залийте капусту гарячим маринадом. Накрийте кришкою та стерилізуйте 15–20 хв. Закрутіть банку, переверніть і залиште до охолодження.

Капуста з болгарським перцем

Інгредієнти:

  • 1,2 кг білокачанної капусти

  • 400 г болгарського перцю

  • 200 г моркви

  • 1–2 гострі перці

  • 5 зубчиків часнику

  • 1 л води

  • 2 ст. л. солі

  • 3 ст. л. цукру

  • 100 мл оцту 9%

  • 100 мл соняшникової олії

  • 5 горошин чорного перцю

  • 2 лаврові листки

Приготування:

  1. Капусту тонко нашаткуйте. Моркву натріть, болгарський перець наріжте соломкою, гострий перець — тонкими кільцями, а часник подрібніть.

  2. Змішайте всі овочі у великій мисці та залиште на 15–20 хв, аби вони пустили трохт соку.

  3. Готуємо маринад. Для цього закип’ятіть воду із сіллю, цукром, лавровим листом і чорним перцем. Зніміть з вогню, додайте оцет та олію.

  4. Розкладіть овочеву суміш у стерилізовані банки, злегка ущільнюючи. Після цього залийте гарячим маринадом. Стерилізуйте банки 15–20 хв та герметично закрутіть.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом квашених помідорів на 5-літрове відро.

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