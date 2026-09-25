ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто обмежити спілкування з оточенням

Більшу частину сьогоднішнього дня характеризує негативна космічна енергетика, яка робить людину слабкою та вразливою.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Білка в осінньому парку

Білка в осінньому парку / © Credits

Сварки та конфлікти, які неодмінно спалахуватимуть — навіть з найнезначнішого приводу, а іноді й зовсім без нього, можуть призвести до ускладнення — аж до повного розриву — стосунків із друзями та коханими людьми.

Щоб уникнути такого життєвого сценарію, необхідно — звісно, наскільки це можливо — обмежити спілкування з оточенням, а, можливо, й зовсім — звісно, тимчасово — відмовитися від нього.

Овен

Не варто починати реалізацію нових проєктів, навіть якщо вони здаватимуться незначними; втім, роботу над старими, розпочатими ще давно, теж краще відкласти — краще присвятити цей день відпочинку.

Телець

Зірки радять провести цей день — і це цілком логічно для вихідного — на самоті, але якщо такої можливості немає, намагайтеся хоча б якомога менше спілкуватися з людьми, що вас оточують.

Близнята

Час, коли в жодному разі не можна ледарювати, відмовляючись від своїх повсякденних обов’язків: бездіяльність, що почалася у вихідний день, може затягнутися надовго й порушить робочі плани на весь місяць.

Рак

Людей, які прагнуть — за допомогою провокацій та безпідставної агресії — зіпсувати вам позитивний настрій цього дня, виявиться більш ніж достатньо, тож ваше завдання — не піддаватися й зберігати спокій.

Лев

День, коли не варто займатися серйозними справами, навіть якщо вони стосуються побуту: однаково їх не вдасться реалізувати, краще довести до кінця залишені з минулого «незавершені справи», які активно тягнуть вас назад.

Діва

Не варто дослухатися до чужих розмов і порад, які вам можуть давати сторонні люди, іноді — навіть без вашого прохання: інформація, яку ви в результаті отримаєте, замість користі принесе лише шкоду.

Терези

Від сімейних — навіть дуже скромних — свят цього дня краще утриматися — замість приємного проведення часу, на яке ви розраховуєте, це може спричинити серйозний конфлікт із вашими гостями.

Скорпіон

Через різкі перепади настрою та думки, що метушаться туди-сюди, навіть під час домашньої роботи зосередитися не вдасться, тому за серйозні справи не варто й братися, краще розслабитися й відпочити — як і годиться в суботу.

Стрілець

Цей день категорично не підходить для початку романтичних стосунків, тому не варто покладати особливих сподівань на цьогочасне знайомство — найімовірніше, воно не принесе бажаних і довготривалих результатів.

Козоріг

Депресивний настрій, який може охопити вас цього дня, свідчитиме про наявність у вашому житті серйозних проблем — вам слід проаналізувати ситуацію, що склалася, і позбутися їх.

Водолій

Цього дня не вдасться досягти серйозних — насамперед господарських — успіхів; ви лише даремно витратите час і сили, тому краще зосередитися на дрібних завданнях, до яких зазвичай не доходять руки.

Риби

День, коли надзвичайно важливо обмірковувати кожен — навіть найнезначніший — свій крок, інакше ви — несподівано для самих себе — вчините так, про що згодом можете серйозно пошкодувати.

Читайте також:

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie