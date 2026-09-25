Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто обмежити спілкування з оточенням

Білка в осінньому парку / © Credits

Реклама

Сварки та конфлікти, які неодмінно спалахуватимуть — навіть з найнезначнішого приводу, а іноді й зовсім без нього, можуть призвести до ускладнення — аж до повного розриву — стосунків із друзями та коханими людьми.

Щоб уникнути такого життєвого сценарію, необхідно — звісно, наскільки це можливо — обмежити спілкування з оточенням, а, можливо, й зовсім — звісно, тимчасово — відмовитися від нього.

Реклама

Овен

Не варто починати реалізацію нових проєктів, навіть якщо вони здаватимуться незначними; втім, роботу над старими, розпочатими ще давно, теж краще відкласти — краще присвятити цей день відпочинку.

Реклама

Телець

Зірки радять провести цей день — і це цілком логічно для вихідного — на самоті, але якщо такої можливості немає, намагайтеся хоча б якомога менше спілкуватися з людьми, що вас оточують.

Близнята

Час, коли в жодному разі не можна ледарювати, відмовляючись від своїх повсякденних обов’язків: бездіяльність, що почалася у вихідний день, може затягнутися надовго й порушить робочі плани на весь місяць.

Рак

Людей, які прагнуть — за допомогою провокацій та безпідставної агресії — зіпсувати вам позитивний настрій цього дня, виявиться більш ніж достатньо, тож ваше завдання — не піддаватися й зберігати спокій.

Лев

День, коли не варто займатися серйозними справами, навіть якщо вони стосуються побуту: однаково їх не вдасться реалізувати, краще довести до кінця залишені з минулого «незавершені справи», які активно тягнуть вас назад.

Реклама

Діва

Не варто дослухатися до чужих розмов і порад, які вам можуть давати сторонні люди, іноді — навіть без вашого прохання: інформація, яку ви в результаті отримаєте, замість користі принесе лише шкоду.

Терези

Від сімейних — навіть дуже скромних — свят цього дня краще утриматися — замість приємного проведення часу, на яке ви розраховуєте, це може спричинити серйозний конфлікт із вашими гостями.

Скорпіон

Через різкі перепади настрою та думки, що метушаться туди-сюди, навіть під час домашньої роботи зосередитися не вдасться, тому за серйозні справи не варто й братися, краще розслабитися й відпочити — як і годиться в суботу.

Стрілець

Цей день категорично не підходить для початку романтичних стосунків, тому не варто покладати особливих сподівань на цьогочасне знайомство — найімовірніше, воно не принесе бажаних і довготривалих результатів.

Реклама

Козоріг

Депресивний настрій, який може охопити вас цього дня, свідчитиме про наявність у вашому житті серйозних проблем — вам слід проаналізувати ситуацію, що склалася, і позбутися їх.

Водолій

Цього дня не вдасться досягти серйозних — насамперед господарських — успіхів; ви лише даремно витратите час і сили, тому краще зосередитися на дрібних завданнях, до яких зазвичай не доходять руки.

Риби

День, коли надзвичайно важливо обмірковувати кожен — навіть найнезначніший — свій крок, інакше ви — несподівано для самих себе — вчините так, про що згодом можете серйозно пошкодувати.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів