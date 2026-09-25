Телефон вночі втрачає заряд: приховані налаштування, які виснажують батарею

Телефон шукає мережі Wi-Fi, навіть коли ви їх вимкнули / © pexels.com

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Багато власників смартфонів помічають, що повністю заряджений увечері телефон до ранку втрачає 5–12% заряду. Пристрій увесь цей час може лежати на столі з вимкненим екраном, але його акумулятор продовжує розряджатися.

Про це пише Blikk.

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Справний Android-смартфон за сім-вісім годин нічного відпочинку може втрачати лише 1–3% заряду. Якщо ж показник регулярно перевищує 5–10%, причиною може бути робота системних служб, які постійно виводять процесор із режиму сну.

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Одним із непомітних споживачів енергії є фонове визначення місцеперебування. Операційна система Android може використовувати сканування навколишніх мереж Wi-Fi та пристроїв Bluetooth для точнішого встановлення місцеперебування користувача.

Проте кожне сканування може виводити процесор із режиму глибокого сну, збільшуючи споживання енергії.

Щоб перевірити ці параметри, потрібно відкрити налаштування смартфона та перейти до розділу «Місцеперебування», а потім — до служб визначення місцеперебування.

Ще одна причина швидкого розряджання — функція Always-On Display, або AOD. Вона дозволяє бачити час, дату та сповіщення на екрані смартфона, навіть коли пристрій заблокований. Зокрема, Always-On Display може споживати від 0,5% до 1,5% заряду за годину. Протягом восьми годин роботи це відповідає втраті приблизно 4–12% заряду акумулятора.

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Щоб зменшити споживання енергії, можна повністю вимкнути Always-On Display у налаштуваннях дисплея або встановити розклад, за яким функція автоматично припинятиме роботу на ніч.

Навіть розташування смартфона у квартирі може впливати на швидкість розряджання акумулятора. Якщо телефон залишити на ніч у кімнаті зі слабким покриттям мобільної мережі, його модем витрачатиме більше енергії на підтримання зв’язку з базовою станцією.

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