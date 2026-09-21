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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
1 хв

Угорщина — Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Стежте на нашому сайті за перебігом першого офіційного поєдинку "синьо-жовтих" під керівництвом Андреа Мальдери.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

У п'ятницю, 25 вересня, збірна України з футболу зіграє з командою Угорщини в матчі першого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Поєдинок відбудеться в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Це будуть перший офіційний поєдинок української збірної під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.

Україна та Угорщина проведуть новий розіграш Ліги націй у групі 2 Дивізіону B, де їхніми суперниками також будуть Грузія та Північна Ірландія.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Угорщина — Україна.

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