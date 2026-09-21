Угорщина — Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Збірна України з футболу / © УАФ

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У п'ятницю, 25 вересня, збірна України з футболу зіграє з командою Угорщини в матчі першого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Поєдинок відбудеться в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Це будуть перший офіційний поєдинок української збірної під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.

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Україна та Угорщина проведуть новий розіграш Ліги націй у групі 2 Дивізіону B, де їхніми суперниками також будуть Грузія та Північна Ірландія.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Угорщина — Україна.

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