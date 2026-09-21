- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 366
- Час на прочитання
- 1 хв
Угорщина — Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Стежте на нашому сайті за перебігом першого офіційного поєдинку "синьо-жовтих" під керівництвом Андреа Мальдери.
У п'ятницю, 25 вересня, збірна України з футболу зіграє з командою Угорщини в матчі першого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.
Поєдинок відбудеться в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Це будуть перший офіційний поєдинок української збірної під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.
Україна та Угорщина проведуть новий розіграш Ліги націй у групі 2 Дивізіону B, де їхніми суперниками також будуть Грузія та Північна Ірландія.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Угорщина — Україна.