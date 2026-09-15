- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 1 хв
Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів сьомого туру, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків 7-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 18 до 20 вересня відбудуться матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Він розпочнеться у п'ятницю, 18 вересня: "Чорноморець" прийме "Оболонь", а "Полісся" зустрінеться з "Кривбасом".
У суботу, 19 вересня, "Харків" позмагається з "Буковиною", "Динамо" поміряється силами із "Зорею", а "Епіцентр" зійдеться з "Лівим Берегом".
Завершиться тур у неділю, 20 вересня: "Кудрівка" побореться з "Колосом", "Карпати" прийматимуть "Верес", а "Шахтар" протистоятиме ЛНЗ.
Розклад і результати матчів 7-го туру УПЛ
П'ятниця, 18 вересня
13:00 "Чорноморець" — "Оболонь"
15:30 "Полісся" — "Кривбас"
Субота, 19 вересня
13:00 "Харків" — "Буковина"
15:30 "Зоря" — "Динамо"
18:00 "Епіцентр" — "Лівий Берег"
Неділя, 20 вересня
13:00 "Кудрівка" — "Колос"
15:30 "Карпати" — "Верес"
18:00 "Шахтар" — ЛНЗ
Таблиця УПЛ після 6-го туру
Зазначимо, що після цього туру УПЛ вирушить на міжнародну паузу, під час якої збірна України проведе чотири матчі Ліги націй: два — проти Угорщини (25 вересня та 5 жовтня), по одному — проти Грузії (28 вересня) та Північної Ірландії (2 жовтня).
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко повторив історичний бомбардирський рекорд УПЛ.