Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів сьомого туру, таблиця

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Від 18 до 20 вересня відбудуться матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Він розпочнеться у п'ятницю, 18 вересня: "Чорноморець" прийме "Оболонь", а "Полісся" зустрінеться з "Кривбасом".

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У суботу, 19 вересня, "Харків" позмагається з "Буковиною", "Динамо" поміряється силами із "Зорею", а "Епіцентр" зійдеться з "Лівим Берегом".

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Завершиться тур у неділю, 20 вересня: "Кудрівка" побореться з "Колосом", "Карпати" прийматимуть "Верес", а "Шахтар" протистоятиме ЛНЗ.

Розклад і результати матчів 7-го туру УПЛ

П'ятниця, 18 вересня

13:00 "Чорноморець" — "Оболонь"

15:30 "Полісся" — "Кривбас"

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Субота, 19 вересня

13:00 "Харків" — "Буковина"

15:30 "Зоря" — "Динамо"

18:00 "Епіцентр" — "Лівий Берег"

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Неділя, 20 вересня

13:00 "Кудрівка" — "Колос"

15:30 "Карпати" — "Верес"

18:00 "Шахтар" — ЛНЗ

Таблиця УПЛ після 6-го туру

Таблиця УПЛ після 6-го туру

Зазначимо, що після цього туру УПЛ вирушить на міжнародну паузу, під час якої збірна України проведе чотири матчі Ліги націй: два — проти Угорщини (25 вересня та 5 жовтня), по одному — проти Грузії (28 вересня) та Північної Ірландії (2 жовтня).

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко повторив історичний бомбардирський рекорд УПЛ.

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