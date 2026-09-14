Ярмоленко повторив історичний бомбардирський рекорд УПЛ

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

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Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко повторив історичний бомбардирський рекорд української Прем'єр-ліги (УПЛ).

36-річний капітан "біло-синіх" відкрив рахунок у домашньому матчі 6-го туру УПЛ проти "Епіцентра", наприкінці першого тайму влучно пробивши під поперечину після передачі Миколи Шапаренка.

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Це 124-й гол Ярмоленка в УПЛ. Він зрівнявся з ексфорвардом киян Максимом Шацьких у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України.

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Наступний гол зробить Ярмоленка одноосібним рекордсменом за забитими м'ячами в УПЛ.

Після першого тайму "Динамо" завдяки голу Ярмоленка перемагає "Епіцентр" з рахунком 1:0.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Епіцентр".

Раніше повідомлялося, що тренер "Динамо" прокоментував другу поспіль втрату очок у чемпіонаті України.

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