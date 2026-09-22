Легенда українського футболу повернувся до "Динамо"

Василь Рац / © ФК Динамо Київ

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Легенда українського футболу Василь Рац повернувся до київського "Динамо".

Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

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65-річний фахівець приєднався до відділу селекції "біло-синіх".

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"Тепер Василь Карлович сприятиме подальшому розвитку рідного клубу, застосовуючи свій багаторічний футбольний досвід і професійні знання у роботі відділу селекції", — йдеться в повідомленні пресслужби "Динамо".

Рац є одним із найяскравіших представників славетного покоління "Динамо" 1980-х років. За київський клуб він виступав упродовж дев'яти сезонів — від 1981-го до 1988 року та 1989-го.

За цей час провів у складі "біло-синіх" близько 200 офіційних матчів, неодноразово ставав чемпіоном і володарем Кубка СРСР, а 1986 року разом з командою здобув Кубок володарів кубків УЄФА.

На міжнародному рівні Рац виступав за збірну СРСР, у складі якої став віцечемпіоном Європи 1988 року.

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Раніше повідомлялося, що "Динамо" вирвало перемогу над "Зорею" в матчі УПЛ.

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