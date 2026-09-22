Може бути джерелом мікропластику: яке кухонне приладдя варто вчасно замінювати

Посуд на кухні / © pexels.com

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Пластикові обробні дошки є звичним кухонним приладдям, однак під час нарізання їжі з їхньої поверхні можуть вивільнятися мікроскопічні частинки пластику. Дослідники звертають увагу не лише на можливий вплив мікропластику, а й на гігієнічні проблеми, які виникають через сильне зношування дошки.

Про це пише Egeszsegkalauz.

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Результати дослідження, опублікованого в журналі Environmental Science & Technology, показали, що під час використання пластикових дощок частинки матеріалу можуть потрапляти в їжу.

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Скільки мікропластику може потрапити в їжу

Кількість частинок залежить від кількох факторів — матеріалу дошки, способу нарізання та продуктів, які на ній обробляють.

У дослідах дошки з поліпропілену демонстрували вищий рівень вивільнення мікропластику, ніж вироби з поліетилену. Також на кількість частинок впливала механічна дія ножа на поверхню.

Дослідники спробували оцінити можливий річний вплив мікропластику. Для поліетиленових дощок отримані розрахункові значення становили від 7,4 до 50,7 грама на людину на рік, а для поліпропіленових — близько 49,5 грама.

Втім ці цифри не означають, що саме стільки пластику фактично потрапляє в організм кожної людини. Це оцінки зроблені на основі експериментальних даних, і це не є прямим вимірюванням споживання мікропластику людьми.

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Чи небезпечний мікропластик

Мікропластик уже виявляли в організмі людини, зокрема в крові та різних тканинах. Науковці досліджують його можливий зв’язок із запальними процесами, пошкодженням клітин, гормональними порушеннями та іншими змінами в організмі.

Однак довгостроковий вплив мікропластику на здоров’я людини досі залишається недостатньо вивченим.

Сам факт виявлення пластикових частинок в організмі не доводить, що вони спричиняють конкретні захворювання. Так само дослідження пластикових обробних дощок не дає підстав стверджувати, що їх використання безпосередньо призводить до раку, серцево-судинних захворювань чи безпліддя.

Чому сильно подряпану дошку краще замінити

Проблема старих пластикових дощок полягає не лише в можливому вивільненні мікропластику.

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З часом на поверхні утворюються численні глибокі порізи та заглиблення, у яких можуть накопичуватися залишки їжі та волога. Через це дошку стає складніше ретельно очистити, а бактерії можуть залишатися у важкодоступних місцях.

Тому сильно пошкоджену дошку з великою кількістю глибоких подряпин фахівці радять замінити.

Для сирого м’яса та готових продуктів краще використовувати різні дошки

Ще одна важлива проблема під час приготування їжі — перехресне забруднення.

Наприклад, якщо спочатку нарізати на дошці сиру курятину, а потім без належного очищення використовувати ту саму поверхню для овочів, які їстимуться без термічної обробки, бактерії з м’яса можуть потрапити на готову їжу.

Саме тому доцільно мати окрему дошку для сирого м’яса та іншу — для овочів, хліба й готових продуктів.

Чи краща дерев’яна дошка

Дерев’яна дошка може стати альтернативою пластику, однак вона також потребує правильного догляду.

Деякі дослідження показували, що бактерії на певних дерев’яних поверхнях можуть виживати менше часу, ніж на пластику. Водночас ці результати не можна поширювати на всі види деревини та всі умови використання.

Незалежно від матеріалу, будь-яку обробну дошку необхідно ретельно мити після використання.

Як правильно доглядати за дошкою

Після нарізання продуктів дошку потрібно вимити теплою водою із засобом для миття посуду, а потім ретельно сполоснути.

Не менш важливим є сушіння. Вологу дошку краще залишати сохнути на повітрі або витирати чистим паперовим рушником.

Якщо виробник дозволяє мити дошку в посудомийній машині, цей спосіб також можна використовувати. Водночас дерев’яні вироби, особливо клеєні, можуть пошкоджуватися від такого миття.

Таким чином, повністю відмовлятися від усіх пластикових обробних дощок через ризик мікропластику наразі немає підстав. Однак якщо поверхня виробу сильно подряпана, має глибокі канавки та погано очищується, таку дошку краще замінити. Альтернативою може стати якісна дерев’яна дошка за умови правильного миття та догляду.

Нагадаємо, для легкого або середнього засмічення кухонної раковини можна спробувати простий домашній спосіб без агресивної хімії. У злив радять насипати звичайну кухонну сіль, а потім залити її окропом. Гаряча вода допомагає розм’якшити жир та відкладення, а сіль може сприяти їхньому видаленню. Приблизно через пів години злив потрібно промити водою. Водночас цей метод навряд чи допоможе, якщо труба повністю забита. Щоб запобігати засміченням, не варто виливати в раковину жир та залишки їжі. Якщо вода не починає нормально стікати після кількох спроб або проблема регулярно повторюється, може знадобитися допомога сантехніка.

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