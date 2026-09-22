Печена капуста Полісся: простий рецепт української страви

Печена капуста Полісся instagram.com/flavorsbyvika / © Instagram

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Прості українські рецепти часто мають особливу магію, бо звичайні продукти перетворюються на страву, яку хочеться готувати знову й знову. Саме такою є печена капуста — невибаглива у приготування, ароматна та дуже домашня.

Про рецепт приготування розповіли на сторінці flavorsbyvika і тут немає складних технік чи десятків спецій, лише капуста, вода, трохи олії, оцту та часнику чи цибулі. А головний секрет — у тривалому запіканні та відпочинку страви.

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Інгредієнти капуста 1–2 качани вода 1 склянка часник або цибуля оцет олія сіль чорний перець огірковий розсіл (за бажанням)

Приготування

Капусту наріжте середніми шматками та перекладіть у форму для запікання. На дно влийте склянку води та щільно накрийте кришкою. Якщо використовуєте фольгу, між нею та капустою краще покласти пергамент. Запікайте за 180°C протягом 1,5–2 годин. Після вимкнення духовки не поспішайте діставати форму, залиште капусту всередині щонайменше на чотири години, а найкраще на ніч. Саме цей етап допомагає страві набути насиченішого смаку. Коли капуста охолоне, за бажанням її можна додатково замочити в огірковому розсолі, він додасть приємної кислинки та зробить смак виразнішим. Перед подаванням наріжте капусту невеликими шматочками, додайте дрібно посічений часник або цибулю. Полийте запашною олією та додайте трохи оцту, посоліть і поперчіть.

Печена капуста Полісся — саме той випадок, коли секрет смачної страви не у складності, а у часі. Духовка робить майже всю роботу, а кілька простих додатків перед подаванням перетворюють капусту на ароматну закуску з виразним українським характером.

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