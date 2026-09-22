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Печена капуста Полісся: простий рецепт української страви
Мінімум інгредієнтів, кілька годин у духовці і на столі матимете традиційну українську страву.
Прості українські рецепти часто мають особливу магію, бо звичайні продукти перетворюються на страву, яку хочеться готувати знову й знову. Саме такою є печена капуста — невибаглива у приготування, ароматна та дуже домашня.
Про рецепт приготування розповіли на сторінці flavorsbyvika і тут немає складних технік чи десятків спецій, лише капуста, вода, трохи олії, оцту та часнику чи цибулі. А головний секрет — у тривалому запіканні та відпочинку страви.
Інгредієнти
- капуста
- 1–2 качани
- вода
- 1 склянка
- часник або цибуля
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- оцет
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- олія
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- сіль
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- чорний перець
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- огірковий розсіл (за бажанням)
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Приготування
Капусту наріжте середніми шматками та перекладіть у форму для запікання.
На дно влийте склянку води та щільно накрийте кришкою. Якщо використовуєте фольгу, між нею та капустою краще покласти пергамент.
Запікайте за 180°C протягом 1,5–2 годин.
Після вимкнення духовки не поспішайте діставати форму, залиште капусту всередині щонайменше на чотири години, а найкраще на ніч. Саме цей етап допомагає страві набути насиченішого смаку.
Коли капуста охолоне, за бажанням її можна додатково замочити в огірковому розсолі, він додасть приємної кислинки та зробить смак виразнішим.
Перед подаванням наріжте капусту невеликими шматочками, додайте дрібно посічений часник або цибулю.
Полийте запашною олією та додайте трохи оцту, посоліть і поперчіть.
Печена капуста Полісся — саме той випадок, коли секрет смачної страви не у складності, а у часі. Духовка робить майже всю роботу, а кілька простих додатків перед подаванням перетворюють капусту на ароматну закуску з виразним українським характером.