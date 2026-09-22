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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
2 хв

Печена капуста Полісся: простий рецепт української страви

Мінімум інгредієнтів, кілька годин у духовці і на столі матимете традиційну українську страву.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
6 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
60 ккал
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Печена капуста Полісся instagram.com/flavorsbyvika

Печена капуста Полісся instagram.com/flavorsbyvika / © Instagram

Прості українські рецепти часто мають особливу магію, бо звичайні продукти перетворюються на страву, яку хочеться готувати знову й знову. Саме такою є печена капуста — невибаглива у приготування, ароматна та дуже домашня.

Про рецепт приготування розповіли на сторінці flavorsbyvika і тут немає складних технік чи десятків спецій, лише капуста, вода, трохи олії, оцту та часнику чи цибулі. А головний секрет — у тривалому запіканні та відпочинку страви.

Інгредієнти

капуста
1–2 качани
вода
1 склянка
часник або цибуля
оцет
олія
сіль
чорний перець
огірковий розсіл (за бажанням)

Приготування

  1. Капусту наріжте середніми шматками та перекладіть у форму для запікання.

  2. На дно влийте склянку води та щільно накрийте кришкою. Якщо використовуєте фольгу, між нею та капустою краще покласти пергамент.

  3. Запікайте за 180°C протягом 1,5–2 годин.

  4. Після вимкнення духовки не поспішайте діставати форму, залиште капусту всередині щонайменше на чотири години, а найкраще на ніч. Саме цей етап допомагає страві набути насиченішого смаку.

  5. Коли капуста охолоне, за бажанням її можна додатково замочити в огірковому розсолі, він додасть приємної кислинки та зробить смак виразнішим.

  6. Перед подаванням наріжте капусту невеликими шматочками, додайте дрібно посічений часник або цибулю.

  7. Полийте запашною олією та додайте трохи оцту, посоліть і поперчіть.

Печена капуста Полісся — саме той випадок, коли секрет смачної страви не у складності, а у часі. Духовка робить майже всю роботу, а кілька простих додатків перед подаванням перетворюють капусту на ароматну закуску з виразним українським характером.

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