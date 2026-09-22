Скільки треба спати вдень, щоб прокинутися бадьорим: експерти назвали ідеальну тривалість

Скільки треба спати вдень, щоб виспатися / © pexels.com

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Експерти зі сну пояснили, скільки потрібно спати вдень, щоб отримати заряд енергії та водночас не зіпсувати нічний сон.

Скільки має тривати денний сон

Єдиного ідеального часу для всіх не існує, проте для швидкого відновлення сил фахівці радять робити денний сон коротким.

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Для більшості людей достатньо приблизно 20–30 хвилин. За цей час організм встигає трохи відпочити, а людина зазвичай не занурюється настільки глибоко в сон, щоб після пробудження відчувати сильну млявість.

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Деяким людям може вистачити навіть 10–20 хвилин. Такий короткий відпочинок здатен зменшити сонливість і допомогти повернути концентрацію.

Довший сон також може бути корисним за певних обставин. Однак що довше ми спимо, то вища ймовірність прокинутися під час глибшої стадії сну. Саме тоді після пробудження нерідко виникає відчуття, ніби стало не краще, а гірше.

Чому після денного сну іноді хочеться спати ще більше

Знайоме відчуття: вирішили прилягти ненадовго, прокинулися через годину — і ще деякий час не можете зрозуміти, який сьогодні день?

Це може бути пов’язано з так званою інерцією сну — тимчасовою сонливістю, загальмованістю та дезорієнтацією після пробудження.

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Ризик такого стану зростає, коли коротка дрімота перетворюється на тривалий сон і людина встигає перейти до глибших його стадій. Саме тому для швидкого відновлення енергії краще встановити будильник і обмежитися приблизно 20–30 хвилинами.

Коли краще спати вдень

Час має не менше значення, ніж тривалість денного сну.

Одним із найкращих періодів вважається рання друга половина дня, коли у багатьох людей природно знижується рівень бадьорості. Саме тому після обіду нам часто складніше концентруватися і хочеться прилягти.

Натомість пізній денний сон може вплинути на вечірнє засинання. Якщо регулярно спати ближче до вечора, організм може просто не встигнути накопичити достатню потребу в нічному відпочинку.

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Тож якщо хочеться подрімати, краще зробити це раніше, а не переносити сон на вечір.

Денний сон не замінить повноцінного нічного

Навіть ідеальний 20-хвилинний сон не здатен компенсувати регулярне недосипання вночі.

Денну дрімоту краще сприймати як невелике перезавантаження, а не спосіб надолужити кілька годин втраченого нічного сну. Вона може тимчасово повернути бадьорість і концентрацію, проте повноцінний нічний відпочинок залишається основою відновлення організму.

Варто звернути увагу й на те, чому взагалі постійно хочеться спати вдень.

Якщо потреба прилягти виникає щодня і без денного сну складно нормально працювати, причиною може бути недостатня кількість або низька якість нічного сну.

Перегляньте свої вечірні звички: температуру в спальні, використання смартфона чи телевізора перед сном, вживання алкоголю ввечері та регулярність режиму.

Якщо ж сильна втома й сонливість зберігаються навіть тоді, коли ви достатньо спите, це варто обговорити з лікарем. Постійна втома може мати різні причини — від дефіциту певних поживних речовин до порушень сну та інших станів, тому самостійно встановлювати причину лише за одним симптомом не варто.

Що ще допоможе повернути енергію протягом дня

Не завжди для боротьби із сонливістю потрібно лягати спати. На рівень енергії протягом дня впливає цілий комплекс звичок.

Намагайтеся отримувати природне світло вранці — воно допомагає організму підтримувати нормальний циркадний ритм. Не забувайте про рух: навіть коротка прогулянка або невелика перерва на фізичну активність може допомогти підбадьоритися.

Важливі також регулярне харчування та достатня кількість рідини. Пропущені прийоми їжі й зневоднення можуть посилювати відчуття втоми.

Кофеїн теж здатен тимчасово підвищити бадьорість, але краще не покладатися на каву протягом усього дня, особливо ближче до вечора. Інакше можна отримати замкнене коло: кофеїн заважає нормально виспатися вночі, а наступного дня через недосипання знову хочеться кави та денного сну.

FAQ

Скільки потрібно спати вдень, щоб виспатися?

Якщо мета — швидко відновити енергію та зменшити сонливість, більшості дорослих підійде короткий денний сон тривалістю близько 20–30 хвилин. Довший сон підвищує ймовірність переходу до глибших стадій сну, через що після пробудження може з’явитися млявість.

Чи корисно спати вдень?

Так, короткий денний сон може допомогти зменшити втому, підвищити бадьорість і покращити концентрацію. Водночас він не повинен регулярно замінювати повноцінний нічний сон. Якщо сильна потреба спати вдень виникає постійно навіть після достатнього нічного відпочинку, варто з’ясувати причину такої сонливості.

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