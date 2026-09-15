День ангела 22 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 22 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 22 вересня

22 вересня 2026 року привітайте з іменинами Веніаміна, Макара, Миколу, Олександра, Петра, Параску.

Веніамін — давньоєврейське походження, означає «син моєї правої руки». В дитинстві мрійник, романтик. В дорослому віці стає творчим, може захоплюватися колекціонуванням.

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Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блажений». В дитинстві наполегливий, сміливий. В дорослому віці стає кар’єристом, витривалим.

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Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає безкорисливим, чесним.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві мужній, дружелюбний. В дорослому віці стає працьовитим, рішучим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві темпераментний, тихий. В дорослому віці стає самостійним, веселуном.

Параска — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «напередодні свята». В дитинстві розважлива, комунікабельна. В дорослому віці стає ревнивою, вірною.

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День ангела 22 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде до щастя.

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З Днем ангела! Бажаю миру в душі, тепла в серці, міцного здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій!

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Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, а кожен день дарує радість і добрі новини.

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З Днем ангела! Нехай у житті завжди буде місце для радості, щирих людей, приємних подій і здійснення бажань!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю добра, душевного спокою, щастя та Божого благословення на кожен день!

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