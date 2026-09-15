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День ангела 22 вересня: кого та як вітати з іменинами
22 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 22 вересня
22 вересня 2026 року привітайте з іменинами Веніаміна, Макара, Миколу, Олександра, Петра, Параску.
Веніамін — давньоєврейське походження, означає «син моєї правої руки». В дитинстві мрійник, романтик. В дорослому віці стає творчим, може захоплюватися колекціонуванням.
Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блажений». В дитинстві наполегливий, сміливий. В дорослому віці стає кар’єристом, витривалим.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає безкорисливим, чесним.
Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві мужній, дружелюбний. В дорослому віці стає працьовитим, рішучим.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві темпераментний, тихий. В дорослому віці стає самостійним, веселуном.
Параска — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «напередодні свята». В дитинстві розважлива, комунікабельна. В дорослому віці стає ревнивою, вірною.
День ангела 22 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде до щастя.
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З Днем ангела! Бажаю миру в душі, тепла в серці, міцного здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій!
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Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, а кожен день дарує радість і добрі новини.
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З Днем ангела! Нехай у житті завжди буде місце для радості, щирих людей, приємних подій і здійснення бажань!
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю добра, душевного спокою, щастя та Божого благословення на кожен день!